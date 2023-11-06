https://ria.ru/20231106/peskov-1907700829.html
Песков прокомментировал сообщения о решении Путина участвовать в выборах
Песков прокомментировал сообщения о решении Путина участвовать в выборах - РИА Новости, 06.11.2023
Песков прокомментировал сообщения о решении Путина участвовать в выборах
Президент России Владимир Путин пока не делал никаких заявлений по поводу своего решения об участии в выборах президента в 2024 году, кампания еще не... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T13:02
2023-11-06T13:02
2023-11-06T20:48
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не делал никаких заявлений по поводу своего решения об участии в выборах президента в 2024 году, кампания еще не объявлялась, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее агентство Рейтер, ссылаясь на свои источники, сообщало, что Путин якобы уже принял решение участвовать в президентских выборах в 2024 году."Никаких заявлений Путин на этот счет еще не делал. Да и сама кампания официально еще не объявлялась", — сказал Песков.
https://ria.ru/20231106/ukraina-1907688566.html
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Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Песков прокомментировал сообщения о решении Путина участвовать в выборах
Песков: Путин еще не делал заявлений о своем участии в выборах в 2024 году