Рейтинг@Mail.ru
Балицкий рассказал о переселении граждан с линии соприкосновения на зиму - РИА Новости, 06.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:46 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/pereselenie-1907664381.html
Балицкий рассказал о переселении граждан с линии соприкосновения на зиму
Балицкий рассказал о переселении граждан с линии соприкосновения на зиму - РИА Новости, 06.11.2023
Балицкий рассказал о переселении граждан с линии соприкосновения на зиму
В Запорожской области продолжается программа временного перемещения граждан из населенных пунктов на линии соприкосновения, в частности, на зиму будут отселены... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T06:46
2023-11-06T06:46
специальная военная операция на украине
запорожская область
бердянск
евгений балицкий
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889227557_0:124:3071:1851_1920x0_80_0_0_0642efc89ad3baf64e759668ef01abe1.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. В Запорожской области продолжается программа временного перемещения граждан из населенных пунктов на линии соприкосновения, в частности, на зиму будут отселены жители Вербового, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий. "Перемещение граждан из зоны обстрелов производится штатно, по заявлению руководителя районного совета. Сейчас порядка 15 человек у нас будут переселяться из района Вербового, где люди могли бы жить, но вопрос в том, что зима, и у нас нет возможности эффективно обеспечить их теплом. Чтобы не получить, не дай бог, проблему в виде того, что люди могут замерзнуть, мы приняли решение переместить некоторых граждан, которые сами себя могут зимой не обеспечить. Они будут перемещены в Бердянск, зиму проведут там, по весне вернутся назад. Тут даже не так стоит вопрос прилетов, сколько мы опасаемся того, что я сказал", - рассказал Балицкий журналистам.
https://ria.ru/20231106/obstrely-1907664242.html
запорожская область
бердянск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889227557_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_4a2ef842caafe45eebbc236cebcca104.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, бердянск, евгений балицкий, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Бердянск, Евгений Балицкий, Россия, Общество
Балицкий рассказал о переселении граждан с линии соприкосновения на зиму

Балицкий рассказал о переселении граждан с линии соприкосновения на зиму

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЕвгений Балицкий
Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Евгений Балицкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. В Запорожской области продолжается программа временного перемещения граждан из населенных пунктов на линии соприкосновения, в частности, на зиму будут отселены жители Вербового, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
"Перемещение граждан из зоны обстрелов производится штатно, по заявлению руководителя районного совета. Сейчас порядка 15 человек у нас будут переселяться из района Вербового, где люди могли бы жить, но вопрос в том, что зима, и у нас нет возможности эффективно обеспечить их теплом. Чтобы не получить, не дай бог, проблему в виде того, что люди могут замерзнуть, мы приняли решение переместить некоторых граждан, которые сами себя могут зимой не обеспечить. Они будут перемещены в Бердянск, зиму проведут там, по весне вернутся назад. Тут даже не так стоит вопрос прилетов, сколько мы опасаемся того, что я сказал", - рассказал Балицкий журналистам.
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
В запорожских Пологах возникли проблемы с отоплением из-за обстрелов
Вчера, 06:36
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьБердянскЕвгений БалицкийРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала