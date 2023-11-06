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Балицкий рассказал о переселении граждан с линии соприкосновения на зиму
Балицкий рассказал о переселении граждан с линии соприкосновения на зиму - РИА Новости, 06.11.2023
Балицкий рассказал о переселении граждан с линии соприкосновения на зиму
В Запорожской области продолжается программа временного перемещения граждан из населенных пунктов на линии соприкосновения, в частности, на зиму будут отселены... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T06:46
2023-11-06T06:46
2023-11-06T06:46
специальная военная операция на украине
запорожская область
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евгений балицкий
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. В Запорожской области продолжается программа временного перемещения граждан из населенных пунктов на линии соприкосновения, в частности, на зиму будут отселены жители Вербового, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий. "Перемещение граждан из зоны обстрелов производится штатно, по заявлению руководителя районного совета. Сейчас порядка 15 человек у нас будут переселяться из района Вербового, где люди могли бы жить, но вопрос в том, что зима, и у нас нет возможности эффективно обеспечить их теплом. Чтобы не получить, не дай бог, проблему в виде того, что люди могут замерзнуть, мы приняли решение переместить некоторых граждан, которые сами себя могут зимой не обеспечить. Они будут перемещены в Бердянск, зиму проведут там, по весне вернутся назад. Тут даже не так стоит вопрос прилетов, сколько мы опасаемся того, что я сказал", - рассказал Балицкий журналистам.
https://ria.ru/20231106/obstrely-1907664242.html
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запорожская область, бердянск, евгений балицкий, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Бердянск, Евгений Балицкий, Россия, Общество
Балицкий рассказал о переселении граждан с линии соприкосновения на зиму
Балицкий рассказал о переселении граждан с линии соприкосновения на зиму