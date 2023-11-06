https://ria.ru/20231106/peregovory-1907783483.html
США и Китай проводят переговоры по контролю над вооружением, заявил Госдеп
США и Китай проводят переговоры по контролю над вооружением, заявил Госдеп - РИА Новости, 06.11.2023
США и Китай проводят переговоры по контролю над вооружением, заявил Госдеп
Представители США и КНР в понедельник проводят в Вашингтоне переговоры по контролю над вооружениями, заявил заместитель официального представителя... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T22:17
2023-11-06T22:17
2023-11-06T22:35
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Представители США и КНР в понедельник проводят в Вашингтоне переговоры по контролю над вооружениями, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель."Помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Мэллори Стюарт и межведомственная команда правительства США принимает директора (департамента по контролю над вооружениями МИД КНР - ред.) Сунь Сяобо в госдепартаменте сегодня", - сообщил он журналистам на брифинге.Патель добавил, что США призывают Китай к обсуждению проблематики, связанной с контролем над вооружениями и сокращением стратегических рисков.Ранее источник РИА Новости в правительстве КНР заявил, что представители Китая и США в ходе запланированных на понедельник переговоров по контролю над вооружениями обменяются мнениями по "широкому кругу вопросов", включая ход реализации международных соглашений в данной сфере.Переговоры являются первым раундом диалога между сторонами в данной сфере со времен администрации президента США Барака Обамы.
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
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в мире, сша, китай, вашингтон (штат), барак обама
В мире, США, Китай, Вашингтон (штат), Барак Обама
США и Китай проводят переговоры по контролю над вооружением, заявил Госдеп
Госдеп: США и Китай проводят переговоры по контролю над вооружением
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Представители США и КНР в понедельник проводят в Вашингтоне переговоры по контролю над вооружениями, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
"Помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Мэллори Стюарт и межведомственная команда правительства США принимает директора (департамента по контролю над вооружениями МИД КНР - ред.) Сунь Сяобо в госдепартаменте сегодня", - сообщил он журналистам на брифинге.
США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром
Патель добавил, что США призывают Китай к обсуждению проблематики, связанной с контролем над вооружениями и сокращением стратегических рисков.
Ранее источник РИА Новости в правительстве КНР заявил, что представители Китая и США в ходе запланированных на понедельник переговоров по контролю над вооружениями обменяются мнениями по "широкому кругу вопросов", включая ход реализации международных соглашений в данной сфере.
Переговоры являются первым раундом диалога между сторонами в данной сфере со времен администрации президента США Барака Обамы
.
Эксперт: США попытаются "сплестись в объятиях" с Китаем