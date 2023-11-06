https://ria.ru/20231106/peregovory-1907783483.html

США и Китай проводят переговоры по контролю над вооружением, заявил Госдеп

США и Китай проводят переговоры по контролю над вооружением, заявил Госдеп - РИА Новости, 06.11.2023

США и Китай проводят переговоры по контролю над вооружением, заявил Госдеп

Представители США и КНР в понедельник проводят в Вашингтоне переговоры по контролю над вооружениями, заявил заместитель официального представителя... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T22:17

2023-11-06T22:17

2023-11-06T22:35

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барак обама

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Представители США и КНР в понедельник проводят в Вашингтоне переговоры по контролю над вооружениями, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель."Помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Мэллори Стюарт и межведомственная команда правительства США принимает директора (департамента по контролю над вооружениями МИД КНР - ред.) Сунь Сяобо в госдепартаменте сегодня", - сообщил он журналистам на брифинге.Патель добавил, что США призывают Китай к обсуждению проблематики, связанной с контролем над вооружениями и сокращением стратегических рисков.Ранее источник РИА Новости в правительстве КНР заявил, что представители Китая и США в ходе запланированных на понедельник переговоров по контролю над вооружениями обменяются мнениями по "широкому кругу вопросов", включая ход реализации международных соглашений в данной сфере.Переговоры являются первым раундом диалога между сторонами в данной сфере со времен администрации президента США Барака Обамы.

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231101/ssha-knr-1906737565.html

сша

китай

вашингтон (штат)

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в мире, сша, китай, вашингтон (штат), барак обама