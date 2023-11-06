https://ria.ru/20231106/peregovory-1907761466.html
Источник раскрыл тему переговоров США и Китая
Источник раскрыл тему переговоров США и Китая - РИА Новости, 06.11.2023
Источник раскрыл тему переговоров США и Китая
Представители Китая и США в ходе запланированных на понедельник переговоров по контролю над вооружениями обменяются мнениями по "широкому кругу вопросов",... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T19:22
2023-11-06T19:22
2023-11-06T19:22
в мире
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ван и (политик)
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Представители Китая и США в ходе запланированных на понедельник переговоров по контролю над вооружениями обменяются мнениями по "широкому кругу вопросов", включая ход реализации международных соглашений в данной сфере, заявил РИА Новости источник в правительстве КНР. "Китайскую делегацию на переговорах возглавит глава департамента контроля над вооружениями МИД КНР. Согласно согласованной повестке дня, стороны обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, таких как реализация международных соглашений в сфере контроля над вооружениями и нераспространения", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что договоренность о проведении консультаций с участием представителей США и КНР была достигнута в ходе недавнего визита главы китайского МИД Ван И в Вашингтон. "(В ходе визита) Китай и США договорились провести в ближайшее время ряд консультаций, в том числе по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения - области, по которой Китай остается в контакте с крупнейшими странами мира", - проинформировал собеседник. Ожидается, что в понедельник в Вашингтоне пройдут китайско-американские переговоры по контролю над вооружениями. США на них представит помощник госсекретаря Мэллори Стюарт. Это станет первым раундом диалога между сторонами в данной сфере со времен администрации президента США Барака Обамы.
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
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в мире, китай, сша, ван и (политик), вашингтон (штат)
В мире, Китай, США, Ван И (политик), Вашингтон (штат)
Источник раскрыл тему переговоров США и Китая
КНР и США на встрече обсудят соглашения по контролю над вооружениями
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Представители Китая и США в ходе запланированных на понедельник переговоров по контролю над вооружениями обменяются мнениями по "широкому кругу вопросов", включая ход реализации международных соглашений в данной сфере, заявил РИА Новости источник в правительстве КНР.
"Китайскую делегацию на переговорах возглавит глава департамента контроля над вооружениями МИД КНР. Согласно согласованной повестке дня, стороны обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, таких как реализация международных соглашений в сфере контроля над вооружениями и нераспространения", - сообщил собеседник агентства.
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Он добавил, что договоренность о проведении консультаций с участием представителей США и КНР была достигнута в ходе недавнего визита главы китайского МИД Ван И
в Вашингтон
.
"(В ходе визита) Китай и США договорились провести в ближайшее время ряд консультаций, в том числе по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения - области, по которой Китай остается в контакте с крупнейшими странами мира", - проинформировал собеседник.
Ожидается, что в понедельник в Вашингтоне пройдут китайско-американские переговоры по контролю над вооружениями. США на них представит помощник госсекретаря Мэллори Стюарт. Это станет первым раундом диалога между сторонами в данной сфере со времен администрации президента США Барака Обамы
.
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