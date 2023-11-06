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МИД Словакии призвал прекратить бои на Украине и начать мирные переговоры - РИА Новости, 06.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:23 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/peregovory-1907752085.html
МИД Словакии призвал прекратить бои на Украине и начать мирные переговоры
МИД Словакии призвал прекратить бои на Украине и начать мирные переговоры - РИА Новости, 06.11.2023
МИД Словакии призвал прекратить бои на Украине и начать мирные переговоры
Конфликт на Украине не имеет военного решения, надо прекратить вооруженные столкновения и начать реализацию мирных инициатив, независимо от того, кем они... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T18:23
2023-11-06T18:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
ян липавский
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ПРАГА, 6 ноя – РИА Новости. Конфликт на Украине не имеет военного решения, надо прекратить вооруженные столкновения и начать реализацию мирных инициатив, независимо от того, кем они предложены – Киевом, Бразилией или Китаем, сказал глава МИД Словакии Юрай Бланар на пресс-конференции в Праге, которую транслировало Чешское ТВ. Владимир Зеленский в субботу заявлял, что США и Евросоюз не склоняют его к переговорам с Россией, и, говоря о самих переговорах, повторил тезис, что сейчас "не будет такого". "Думаю, что решение ситуации на Украине не имеет военного решения. Исходя из этого, мы (правительство Словакии) поддерживаем мирные инициативы. Путь они будут от кого угодно – от президента Зеленского, от Бразилии или Китая. Обо всех необходимо вести дискуссию. Но не думаю, что продолжение конфликта (на Украине) военным способом способно принести какой-либо результат. Необходимо прервать сражения и начать реализацию мирных инициатив. Лучше остановить бессмысленные убийства, заморозить (конфликт) на длительный период и начать искать решение за столом переговоров", - сказал Бланар после переговоров с главой МИД Чехии Яном Липавским. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорный процесс, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html
https://ria.ru/20231106/politika-1907187067.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, ян липавский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ян Липавский
МИД Словакии призвал прекратить бои на Украине и начать мирные переговоры

Глава МИД Словакии Бланар призвал прекратить бои на Украине и начать переговоры

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры. Архивное фото
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ПРАГА, 6 ноя – РИА Новости. Конфликт на Украине не имеет военного решения, надо прекратить вооруженные столкновения и начать реализацию мирных инициатив, независимо от того, кем они предложены – Киевом, Бразилией или Китаем, сказал глава МИД Словакии Юрай Бланар на пресс-конференции в Праге, которую транслировало Чешское ТВ.
Владимир Зеленский в субботу заявлял, что США и Евросоюз не склоняют его к переговорам с Россией, и, говоря о самих переговорах, повторил тезис, что сейчас "не будет такого".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
У Зеленского выдалась тяжелая неделя. И это только начало
Вчера, 08:00
"Думаю, что решение ситуации на Украине не имеет военного решения. Исходя из этого, мы (правительство Словакии) поддерживаем мирные инициативы. Путь они будут от кого угодно – от президента Зеленского, от Бразилии или Китая. Обо всех необходимо вести дискуссию. Но не думаю, что продолжение конфликта (на Украине) военным способом способно принести какой-либо результат. Необходимо прервать сражения и начать реализацию мирных инициатив. Лучше остановить бессмысленные убийства, заморозить (конфликт) на длительный период и начать искать решение за столом переговоров", - сказал Бланар после переговоров с главой МИД Чехии Яном Липавским.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорный процесс, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
"Усталость со всех сторон". Из Евросоюза просочилась правда об Украине
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЯн Липавский
 
 
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