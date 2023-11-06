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Папе римскому стало плохо во время аудиенции в Ватикане - РИА Новости, 06.11.2023
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Религия
 
12:47 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/papa-1907699434.html
Папе римскому стало плохо во время аудиенции в Ватикане
Папе римскому стало плохо во время аудиенции в Ватикане - РИА Новости, 06.11.2023
Папе римскому стало плохо во время аудиенции в Ватикане
Папа римский Франциск в понедельник в ходе аудиенции в Апостольском дворце Ватикана посетовал на недомогание. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T12:47
2023-11-06T12:47
религия
в мире
здоровье - общество
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
общество
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ВАТИКАН, 6 ноя – РИА Новости. Папа римский Франциск в понедельник в ходе аудиенции в Апостольском дворце Ватикана посетовал на недомогание. "Приветствую всех вас. Спасибо за этот визит, который мне очень нравится, но бывает, что я не чувствую себя в добром здравии и поэтому предпочитаю не читать речь, а передать ее вам", - заявил 86-летний понтифик, обращаясь к членам делегации европейских раввинов, которые прибыли в Ватикан.
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в мире, здоровье - общество, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), общество
Религия, В мире, Здоровье - Общество, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Общество
Папе римскому стало плохо во время аудиенции в Ватикане

Папа Франциск во время аудиенции в Ватикане посетовал на недомогание

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа Римский Франциск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАТИКАН, 6 ноя – РИА Новости. Папа римский Франциск в понедельник в ходе аудиенции в Апостольском дворце Ватикана посетовал на недомогание.
«
"Приветствую всех вас. Спасибо за этот визит, который мне очень нравится, но бывает, что я не чувствую себя в добром здравии и поэтому предпочитаю не читать речь, а передать ее вам", - заявил 86-летний понтифик, обращаясь к членам делегации европейских раввинов, которые прибыли в Ватикан.
 
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