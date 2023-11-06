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Папе римскому стало плохо во время аудиенции в Ватикане

Папе римскому стало плохо во время аудиенции в Ватикане - РИА Новости, 06.11.2023

Папе римскому стало плохо во время аудиенции в Ватикане

Папа римский Франциск в понедельник в ходе аудиенции в Апостольском дворце Ватикана посетовал на недомогание. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T12:47

2023-11-06T12:47

2023-11-06T12:47

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ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

общество

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ВАТИКАН, 6 ноя – РИА Новости. Папа римский Франциск в понедельник в ходе аудиенции в Апостольском дворце Ватикана посетовал на недомогание. "Приветствую всех вас. Спасибо за этот визит, который мне очень нравится, но бывает, что я не чувствую себя в добром здравии и поэтому предпочитаю не читать речь, а передать ее вам", - заявил 86-летний понтифик, обращаясь к членам делегации европейских раввинов, которые прибыли в Ватикан.

ватикан

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