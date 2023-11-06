https://ria.ru/20231106/osetiya-1907789451.html

Погибший на границе житель Грузии угрожал военным, заявили в Южной Осетии

Погибший на границе житель Грузии угрожал военным, заявили в Южной Осетии - РИА Новости, 06.11.2023

Погибший на границе житель Грузии угрожал военным, заявили в Южной Осетии

Гражданин Грузии, получивший смертельное ранение на границе с Южной Осетией, оказывал сопротивление пограничникам, угрожая их жизни и здоровью, сообщает... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T23:17

2023-11-06T23:17

2023-11-06T23:17

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ЦХИНВАЛ, 6 ноя - РИА Новости. Гражданин Грузии, получивший смертельное ранение на границе с Южной Осетией, оказывал сопротивление пограничникам, угрожая их жизни и здоровью, сообщает пресс-служба Комитета госбезопасности республики. "Шестого ноября на приграничной югоосетинской территории в окрестностях населенного пункта Амдзарин Ленингорского района пограничным нарядом обнаружены два нарушителя государственной границы на автомобиле, находившиеся в состоянии опьянения. В ходе попытки задержания ими оказано сопротивление, сопряженное с угрозой жизни и здоровью пограничников. При этом нарушителями использовался топор. Позднее ими предпринята попытка наезда автомобилем на пограничный наряд и последующего убытия в Грузию", - говорится в сообщении южноосетинского ведомства. В КГБ отметили, что в целях пресечения противоправных действий и недопущения незаконного пересечения государственной границы Южной Осетии, сотрудниками пограничных органов был осуществлен предупредительный выстрел в воздух, "а после дальнейшего неповиновения нарушителей законным требованиям, открыт огонь по колесам их транспортного средства". "В результате один из нарушителей получил тяжелое ранение и для оказания экстренной медицинской помощи передан в Грузию, а второй – задержан", - уточнили в КГБ. В данное время проводится разбирательство. Комитет государственной безопасности отмечает, что, несмотря на ранее достигнутые договоренности о недопущении нарушений государственной границы Южной Осетии, представители грузинской стороны продолжают провокационные действия, способствующие обострению обстановки на межгосударственной линии разделения.

https://ria.ru/20231017/zelenskiy-1903389659.html

https://ria.ru/20230826/osetiya-1892343076.html

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в мире, южная осетия, грузия, ленингорский район