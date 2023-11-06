https://ria.ru/20231106/osetiya-1907789451.html
Погибший на границе житель Грузии угрожал военным, заявили в Южной Осетии
Погибший на границе житель Грузии угрожал военным, заявили в Южной Осетии - РИА Новости, 06.11.2023
Погибший на границе житель Грузии угрожал военным, заявили в Южной Осетии
Гражданин Грузии, получивший смертельное ранение на границе с Южной Осетией, оказывал сопротивление пограничникам, угрожая их жизни и здоровью, сообщает... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T23:17
2023-11-06T23:17
2023-11-06T23:17
в мире
южная осетия
грузия
ленингорский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155961/16/1559611654_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_fa41fe85e4a19abb0053bbe1c3545579.jpg
ЦХИНВАЛ, 6 ноя - РИА Новости. Гражданин Грузии, получивший смертельное ранение на границе с Южной Осетией, оказывал сопротивление пограничникам, угрожая их жизни и здоровью, сообщает пресс-служба Комитета госбезопасности республики. "Шестого ноября на приграничной югоосетинской территории в окрестностях населенного пункта Амдзарин Ленингорского района пограничным нарядом обнаружены два нарушителя государственной границы на автомобиле, находившиеся в состоянии опьянения. В ходе попытки задержания ими оказано сопротивление, сопряженное с угрозой жизни и здоровью пограничников. При этом нарушителями использовался топор. Позднее ими предпринята попытка наезда автомобилем на пограничный наряд и последующего убытия в Грузию", - говорится в сообщении южноосетинского ведомства. В КГБ отметили, что в целях пресечения противоправных действий и недопущения незаконного пересечения государственной границы Южной Осетии, сотрудниками пограничных органов был осуществлен предупредительный выстрел в воздух, "а после дальнейшего неповиновения нарушителей законным требованиям, открыт огонь по колесам их транспортного средства". "В результате один из нарушителей получил тяжелое ранение и для оказания экстренной медицинской помощи передан в Грузию, а второй – задержан", - уточнили в КГБ. В данное время проводится разбирательство. Комитет государственной безопасности отмечает, что, несмотря на ранее достигнутые договоренности о недопущении нарушений государственной границы Южной Осетии, представители грузинской стороны продолжают провокационные действия, способствующие обострению обстановки на межгосударственной линии разделения.
https://ria.ru/20231017/zelenskiy-1903389659.html
https://ria.ru/20230826/osetiya-1892343076.html
южная осетия
грузия
ленингорский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155961/16/1559611654_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_5ff5049c5cbcfd635d301b2a0e293605.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная осетия, грузия, ленингорский район
В мире, Южная Осетия, Грузия, Ленингорский район
Погибший на границе житель Грузии угрожал военным, заявили в Южной Осетии
КГБ Южной Осетии: погибший на границе гражданин Грузии угрожал жизни военных
ЦХИНВАЛ, 6 ноя - РИА Новости.
Гражданин Грузии, получивший смертельное ранение на границе с Южной Осетией, оказывал сопротивление пограничникам, угрожая их жизни и здоровью, сообщает пресс-служба
Комитета госбезопасности республики.
"Шестого ноября на приграничной югоосетинской территории в окрестностях населенного пункта Амдзарин Ленингорского района
пограничным нарядом обнаружены два нарушителя государственной границы на автомобиле, находившиеся в состоянии опьянения. В ходе попытки задержания ими оказано сопротивление, сопряженное с угрозой жизни и здоровью пограничников. При этом нарушителями использовался топор. Позднее ими предпринята попытка наезда автомобилем на пограничный наряд и последующего убытия в Грузию", - говорится в сообщении южноосетинского ведомства.
Глава Южной Осетии назвал призыв Зеленского к властям Грузии агонией
В КГБ отметили, что в целях пресечения противоправных действий и недопущения незаконного пересечения государственной границы Южной Осетии, сотрудниками пограничных органов был осуществлен предупредительный выстрел в воздух, "а после дальнейшего неповиновения нарушителей законным требованиям, открыт огонь по колесам их транспортного средства".
"В результате один из нарушителей получил тяжелое ранение и для оказания экстренной медицинской помощи передан в Грузию, а второй – задержан", - уточнили в КГБ.
В данное время проводится разбирательство.
Комитет государственной безопасности отмечает, что, несмотря на ранее достигнутые договоренности о недопущении нарушений государственной границы Южной Осетии, представители грузинской стороны продолжают провокационные действия, способствующие обострению обстановки на межгосударственной линии разделения.
В Южной Осетии призвали Грузию признать ответственность за агрессию