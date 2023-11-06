https://ria.ru/20231106/oon-1907663726.html

В ООН заявили о крупнейших потерях в организации из-за конфликта в Газе

В ООН заявили о крупнейших потерях в организации из-за конфликта в Газе - РИА Новости, 06.11.2023

В ООН заявили о крупнейших потерях в организации из-за конфликта в Газе

Число работников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), погибших в секторе Газа, выросло до 88 — больше, чем в каком-либо... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T06:21

2023-11-06T06:21

2023-11-06T08:58

в мире

палестина

израиль

сектор газа

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

мартин гриффитс

хамас

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Число работников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), погибших в секторе Газа, выросло до 88 — больше, чем в каком-либо другом конфликте, говорится в совместном заявлении глав гуманитарных ведомств всемирной организации."Число сотрудников гуманитарных организаций, погибших с 7 октября, включает 88 сотрудников БАПОР. Это самые большие потери ООН, когда-либо зафиксированные в одном конфликте", — подчеркивается в документе.Его подписали заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел и другие. Они вновь призвали к освобождению заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС, и прекращению огня в секторе Газа."Прошло 30 дней. Всему есть предел. Это должно прекратиться сейчас", — заявили они.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа достигло почти десяти тысяч человек, примерно половина из них дети. Около 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

палестина

израиль

сектор газа

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в мире, палестина, израиль, сектор газа, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мартин гриффитс, хамас, бапор