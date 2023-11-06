https://ria.ru/20231106/oon-1907657233.html

ХАМАС призвал ООН посетить больницы Газы

ХАМАС призвал ООН посетить больницы Газы - РИА Новости, 06.11.2023

ХАМАС призвал ООН посетить больницы Газы

Военное крыло палестинского движения ХАМАС призвало генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша создать международный комитет для проверки больниц в секторе... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T01:57

2023-11-06T01:57

2023-11-06T01:57

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

антониу гутерреш

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС призвало генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша создать международный комитет для проверки больниц в секторе Газа, чтобы опровергнуть сообщения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) об использовании зданий для укрытий. По данным ХАМАС, армия Израиля ранее заявляла, что под несколькими больницами в секторе Газа построены туннели. "Мы призываем генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сформировать международный комитет для посещения больниц сектора Газа, чтобы проверить ложную версию ... об использовании их в качестве укрытий", - говорится в заявлении движения. Военное крыло ХАМАС также подчеркнуло, что все больницы анклава открыты для посещения журналистами и международными организациями. В пятницу армия Израиля заявила, что нанесла удар по машине скорой помощи, которая якобы использовалась ячейкой палестинского движения ХАМАС, несколько бойцов движения погибли. Генсек ООН Антониу Гутерреш позднее заявил, что потрясен сообщениями об этом ударе. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231106/venesuela-1907656743.html

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в мире, израиль, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, антониу гутерреш