https://ria.ru/20231106/odessa-1907667122.html

На Украине сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры в Одессе

На Украине сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры в Одессе - РИА Новости, 06.11.2023

На Украине сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры в Одессе

После ночных взрывов получила повреждения припортовая инфраструктура Одессы, сообщила пресс-секретарь сил обороны "Юг" Наталия Гуменюк в эфире канала "Рада". РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T07:51

2023-11-06T07:51

2023-11-06T09:03

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. После ночных взрывов получила повреждения припортовая инфраструктура Одессы, сообщила пресс-секретарь сил обороны "Юг" Наталия Гуменюк в эфире канала "Рада"."Есть попадания в припортовую инфраструктуру, это складские помещения, специальная автопогрузочная техника, также пострадали автомобили с зерном", — сказала она.По информации украинских СМИ, минувшей ночью в городе гремели взрывы. В Одессе и области объявили воздушную тревогу.Накануне днем также сообщалось о взрывах в Одессе. В силах обороны позже заявили о повреждении инфраструктурного объекта.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20231106/pessimizm-1907660237.html

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