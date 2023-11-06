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На Украине сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры в Одессе - РИА Новости, 06.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:51 06.11.2023 (обновлено: 09:03 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/odessa-1907667122.html
На Украине сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры в Одессе
На Украине сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры в Одессе - РИА Новости, 06.11.2023
На Украине сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры в Одессе
После ночных взрывов получила повреждения припортовая инфраструктура Одессы, сообщила пресс-секретарь сил обороны "Юг" Наталия Гуменюк в эфире канала "Рада". РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T07:51
2023-11-06T09:03
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. После ночных взрывов получила повреждения припортовая инфраструктура Одессы, сообщила пресс-секретарь сил обороны "Юг" Наталия Гуменюк в эфире канала "Рада"."Есть попадания в припортовую инфраструктуру, это складские помещения, специальная автопогрузочная техника, также пострадали автомобили с зерном", — сказала она.По информации украинских СМИ, минувшей ночью в городе гремели взрывы. В Одессе и области объявили воздушную тревогу.Накануне днем также сообщалось о взрывах в Одессе. В силах обороны позже заявили о повреждении инфраструктурного объекта.Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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в мире, одесса, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры в Одессе

ВСУ: припортовая инфраструктура Одессы получила повреждения

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. После ночных взрывов получила повреждения припортовая инфраструктура Одессы, сообщила пресс-секретарь сил обороны "Юг" Наталия Гуменюк в эфире канала "Рада".
"Есть попадания в припортовую инфраструктуру, это складские помещения, специальная автопогрузочная техника, также пострадали автомобили с зерном", — сказала она.
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По информации украинских СМИ, минувшей ночью в городе гремели взрывы. В Одессе и области объявили воздушную тревогу.
Накануне днем также сообщалось о взрывах в Одессе. В силах обороны позже заявили о повреждении инфраструктурного объекта.
Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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