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В запорожских Пологах возникли проблемы с отоплением из-за обстрелов - РИА Новости, 06.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:36 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/obstrely-1907664242.html
В запорожских Пологах возникли проблемы с отоплением из-за обстрелов
В запорожских Пологах возникли проблемы с отоплением из-за обстрелов - РИА Новости, 06.11.2023
В запорожских Пологах возникли проблемы с отоплением из-за обстрелов
В Запорожской области из-за обстрелов ВСУ возникли проблемы с отоплением города Пологи, находящемся возле линии боевого соприкосновения, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T06:36
2023-11-06T06:36
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. В Запорожской области из-за обстрелов ВСУ возникли проблемы с отоплением города Пологи, находящемся возле линии боевого соприкосновения, сообщил журналистам губернатор региона Евгений Балицкий. "Что касается подготовки к осенне-зимнему периоду, то работы проводятся штатно, структурно, все подразделения получили свои команды, финансирование по всем структурам у нас есть. Вызывает опасения, конечно, город Пологи, в силу того, что была выбита газовая ветка. Она шла через Орехов и, соответственно, сегодня она не поставляет газ на Пологи. Мы обеспечиваем город электричеством, но сейчас есть некоторые повреждения, которые устраняем, и в любом случае к отопительному сезону город будет с электричеством и практически весь город будет отапливаться им. Мы наращиваем сейчас мощности по этим веткам", - рассказал Балицкий. Он подчеркнул, что все нуждающиеся в регионе обеспечены бесплатным углем. "Все остальные города и поселки не вызывают опасений, поскольку подготовка велась заранее. Ввезены уже 22 тысячи тонн угля и 35 тысяч у нас есть еще на остатке", - отметил он.
https://ria.ru/20231106/obstrely-1907651584.html
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
В запорожских Пологах возникли проблемы с отоплением из-за обстрелов

Балицкий: в запорожских Пологах возникли проблемы с отоплением из-за обстрелов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. В Запорожской области из-за обстрелов ВСУ возникли проблемы с отоплением города Пологи, находящемся возле линии боевого соприкосновения, сообщил журналистам губернатор региона Евгений Балицкий.
"Что касается подготовки к осенне-зимнему периоду, то работы проводятся штатно, структурно, все подразделения получили свои команды, финансирование по всем структурам у нас есть. Вызывает опасения, конечно, город Пологи, в силу того, что была выбита газовая ветка. Она шла через Орехов и, соответственно, сегодня она не поставляет газ на Пологи. Мы обеспечиваем город электричеством, но сейчас есть некоторые повреждения, которые устраняем, и в любом случае к отопительному сезону город будет с электричеством и практически весь город будет отапливаться им. Мы наращиваем сейчас мощности по этим веткам", - рассказал Балицкий.
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
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Он подчеркнул, что все нуждающиеся в регионе обеспечены бесплатным углем. "Все остальные города и поселки не вызывают опасений, поскольку подготовка велась заранее. Ввезены уже 22 тысячи тонн угля и 35 тысяч у нас есть еще на остатке", - отметил он.
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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