https://ria.ru/20231106/obstrely-1907664242.html

В запорожских Пологах возникли проблемы с отоплением из-за обстрелов

В запорожских Пологах возникли проблемы с отоплением из-за обстрелов - РИА Новости, 06.11.2023

В запорожских Пологах возникли проблемы с отоплением из-за обстрелов

В Запорожской области из-за обстрелов ВСУ возникли проблемы с отоплением города Пологи, находящемся возле линии боевого соприкосновения, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T06:36

2023-11-06T06:36

2023-11-06T06:36

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

россия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. В Запорожской области из-за обстрелов ВСУ возникли проблемы с отоплением города Пологи, находящемся возле линии боевого соприкосновения, сообщил журналистам губернатор региона Евгений Балицкий. "Что касается подготовки к осенне-зимнему периоду, то работы проводятся штатно, структурно, все подразделения получили свои команды, финансирование по всем структурам у нас есть. Вызывает опасения, конечно, город Пологи, в силу того, что была выбита газовая ветка. Она шла через Орехов и, соответственно, сегодня она не поставляет газ на Пологи. Мы обеспечиваем город электричеством, но сейчас есть некоторые повреждения, которые устраняем, и в любом случае к отопительному сезону город будет с электричеством и практически весь город будет отапливаться им. Мы наращиваем сейчас мощности по этим веткам", - рассказал Балицкий. Он подчеркнул, что все нуждающиеся в регионе обеспечены бесплатным углем. "Все остальные города и поселки не вызывают опасений, поскольку подготовка велась заранее. Ввезены уже 22 тысячи тонн угля и 35 тысяч у нас есть еще на остатке", - отметил он.

https://ria.ru/20231106/obstrely-1907651584.html

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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия, происшествия