ВСУ 38 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 38 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 128 боеприпасов, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 38 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) … На донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, ударного БПЛА. На горловском - 24 обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На докучаевском - один обстрел из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 128 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы трех населенных пунктов ДНР: Горловки, Донецка и Докучаевска. Отмечается, что поступали сведения о гибели двух мирных жителей в Докучаевске, а также о ранении двух мирных жителей, в том числе ребенка 2010 года рождения, в Докучаевске и Петровском районе Донецка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 8 обстрелов.