https://ria.ru/20231106/obstrely-1907651584.html

ВСУ 38 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ 38 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.11.2023

ВСУ 38 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 38 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 128 боеприпасов, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T00:22

2023-11-06T00:22

2023-11-06T00:22

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

докучаевск

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сцкк

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происшествия

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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 38 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 128 боеприпасов, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 38 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) … На донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, ударного БПЛА. На горловском - 24 обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На докучаевском - один обстрел из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 128 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы трех населенных пунктов ДНР: Горловки, Донецка и Докучаевска. Отмечается, что поступали сведения о гибели двух мирных жителей в Докучаевске, а также о ранении двух мирных жителей, в том числе ребенка 2010 года рождения, в Докучаевске и Петровском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 8 обстрелов.

https://ria.ru/20231106/vzryvy-1907650570.html

донецкая народная республика

докучаевск

донецк

россия

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донецкая народная республика, докучаевск, донецк, сцкк, россия, происшествия