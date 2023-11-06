https://ria.ru/20231106/obstrel-1907789026.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 06.11.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска за час выпустили 18 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T23:11

2023-11-06T23:11

2023-11-06T23:11

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

куйбышевский район

сцкк

нато

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 18 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21:45 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 21:55 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 21:55 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 22:00 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 22:00 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 22:50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства республики. В представительстве добавили, что украинские войска в 21.05 выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров по Макеевке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

донецк

кировский район

куйбышевский район

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донецк, кировский район, куйбышевский район, сцкк, нато