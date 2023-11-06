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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 06.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:11 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/obstrel-1907789026.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 06.11.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска за час выпустили 18 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T23:11
2023-11-06T23:11
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
куйбышевский район
сцкк
нато
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 18 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21:45 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 21:55 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 21:55 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 22:00 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 22:00 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 22:50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства республики. В представительстве добавили, что украинские войска в 21.05 выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров по Макеевке. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, куйбышевский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Куйбышевский район, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк

СЦКК ДНР: украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили 18 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21:45 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 21:55 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 21:55 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 22:00 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 22:00 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 22:50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства республики.
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В представительстве добавили, что украинские войска в 21.05 выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров по Макеевке.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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