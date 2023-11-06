https://ria.ru/20231106/obstrel-1907745069.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 06.11.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район

Украинские войска выпустили 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке, Ясиноватой, а также по территории Ясиноватского района,... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T17:33

2023-11-06T17:33

2023-11-06T17:33

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

ясиноватая

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке, Ясиноватой, а также по территории Ясиноватского района, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.50 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.50 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.00 - населенный пункт Архангельское - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. С 16.55 до 17.15 ВСУ продолжили обстреливать территорию Ясиноватского района, а также открыли огонь по Ясиноватой, Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, выпустив по ним в общей сложности 12 снарядов из "натовской" артиллерии. Кроме того, с 16.05 до 16.55 украинские войска подвергали обстрелу Гольмовский и Горловку, выпустив по ним в общей сложности 18 снарядов калибром 152 миллиметра. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Кировский - в юго-западной части города. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая на территории бывшего СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html

донецк

макеевка

ясиноватая

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донецк, макеевка, ясиноватая, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия