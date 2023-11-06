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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 06.11.2023
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска в 15.40 выпустили по Горловке три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T16:03
2023-11-06T16:03
2023-11-06T16:03
специальная военная операция на украине
горловка
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вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 15.40 выпустили по Горловке три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Через пять минут ВСУ открыли огонь по Киевскому району Донецка, выпустив три снаряда из "натовской" артиллерии. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежали на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента США Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html
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горловка, сцкк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке три кассетных снаряда