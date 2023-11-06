https://ria.ru/20231106/obstrel-1907725767.html

Украинские войска обстреляли районы Донецка и Зайцево

Украинские войска обстреляли районы Донецка и Зайцево - РИА Новости, 06.11.2023

Украинские войска обстреляли районы Донецка и Зайцево

Украинские войска выпустили по районам Донецка и Зайцево девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T15:50

2023-11-06T15:50

2023-11-06T15:50

специальная военная операция на украине

донецк

зайцево

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по районам Донецка и Зайцево девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 14.55 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 15.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 15.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Зайцево: выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 14.15 до 15.35 ВСУ открыли огонь по Горловке, выпустив в общей сложности 20 снарядов калибра 152 миллиметра. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

донецк

зайцево

донецкая народная республика

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донецк, зайцево, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, нато