Наблюдатели ОБСЕ заявили о масштабных нарушениях на выборах в Молдавии
ОБСЕ: выборы в Молдавии омрачены масштабными ограничительными мерами
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЖенщина опускает бюллетень в урну на избирательном участке в Кишиневе
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Женщина опускает бюллетень в урну на избирательном участке в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Местные выборы в Молдавии омрачены масштабными ограничительными мерами, которые власти республики ввели в ходе режима чрезвычайного положения, заявила в понедельник на брифинге в Кишиневе глава наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Кориен Йонкер.
В воскресенье жители Молдавии выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. За два дня до голосования правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) решила аннулировать регистрацию кандидатов от партии "Шанс" на выборах "в интересах национальной безопасности". Накануне глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяцэ представил отчет о незаконном финансировании "Шанса" со стороны запрещенной партии "Шор". По рекомендации властей ЦИК Молдавии принял к сведению решение КЧС и постановил во всех бюллетенях проставить печать "Выбыл" всем электоральным конкурентам от этой партии.
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"Выражаем определенную тревогу в связи с тем, что исполнительная власть часто продлевает режим чрезвычайного положения, что привело в последний момент к запрету на участие в выборах многим кандидатам, а также привело к блокированию ряда СМИ. Выступаем с призывом правительству пересмотреть расширенные полномочия КЧС. Для продвижения демократических реформ в Молдавии эти вопросы требуют срочного решения как в законодательной базе, так и на практике", - сказала Йонкер.
Ранее КЧС вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы СИБ Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети".
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", лидером которой является Илан Шор, представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников.