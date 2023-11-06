https://ria.ru/20231106/obman-1907662187.html

"Грядет опасность". В Британии уличили Запад в обмане Украины

"Грядет опасность". В Британии уличили Запад в обмане Украины - РИА Новости, 06.11.2023

"Грядет опасность". В Британии уличили Запад в обмане Украины

Без западных поставок Украине придется тяжело следующей весной, ей до сих пор даже не начали поставлять новые истребители, сообщается в материале британской... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T05:50

2023-11-06T05:50

2023-11-06T05:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

ближний восток

нато

f-16

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891963311_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_9381dff531f9e06c3c6c3040e00a5b37.jpg

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Без западных поставок Украине придется тяжело следующей весной, ей до сих пор даже не начали поставлять новые истребители, сообщается в материале британской газеты Telegraph."Украине обещали американские истребители F-16, чтобы оспорить российское господство в воздухе, однако до сих пор нет признаков их доставки, также придется обучать на них пилотов", — пишет издание.В Telegraph отметили, что без стабильных поставок западного оружия Украина окажется в "опасной ситуации" следующей весной. По мнению авторов материала, к этому времени Россия вооружит и подготовит еще больше солдат.В газете также предположили, что Украине следует опасаться эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В таком случае страны НАТО начнут уделять меньше внимания Киеву, считают журналисты.В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Украина испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. И хотя президент Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив, Израилю в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое сейчас заканчивается у Украины.В пятницу контролируемая республиканцами палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Тель-Авиву объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.

https://ria.ru/20231106/pessimizm-1907660237.html

https://ria.ru/20231106/soyuzy-1907658031.html

украина

россия

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, ближний восток, нато, f-16, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году