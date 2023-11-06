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"Грядет опасность". В Британии уличили Запад в обмане Украины - РИА Новости, 06.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:50 06.11.2023 (обновлено: 05:51 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/obman-1907662187.html
"Грядет опасность". В Британии уличили Запад в обмане Украины
"Грядет опасность". В Британии уличили Запад в обмане Украины - РИА Новости, 06.11.2023
"Грядет опасность". В Британии уличили Запад в обмане Украины
Без западных поставок Украине придется тяжело следующей весной, ей до сих пор даже не начали поставлять новые истребители, сообщается в материале британской... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T05:50
2023-11-06T05:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
ближний восток
нато
f-16
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Без западных поставок Украине придется тяжело следующей весной, ей до сих пор даже не начали поставлять новые истребители, сообщается в материале британской газеты Telegraph."Украине обещали американские истребители F-16, чтобы оспорить российское господство в воздухе, однако до сих пор нет признаков их доставки, также придется обучать на них пилотов", — пишет издание.В Telegraph отметили, что без стабильных поставок западного оружия Украина окажется в "опасной ситуации" следующей весной. По мнению авторов материала, к этому времени Россия вооружит и подготовит еще больше солдат.В газете также предположили, что Украине следует опасаться эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В таком случае страны НАТО начнут уделять меньше внимания Киеву, считают журналисты.В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Украина испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. И хотя президент Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив, Израилю в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое сейчас заканчивается у Украины.В пятницу контролируемая республиканцами палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Тель-Авиву объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.
https://ria.ru/20231106/pessimizm-1907660237.html
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украина
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в мире, украина, россия, ближний восток, нато, f-16, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Ближний Восток, НАТО, F-16, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Грядет опасность". В Британии уличили Запад в обмане Украины

Telegraph: Запад обещал Украине истребители F-16, но все еще не начал поставки

© Фото : Royal Norwegian Air Force/Malin InstanesИстребители F-16
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Фото : Royal Norwegian Air Force/Malin Instanes
Истребители F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Без западных поставок Украине придется тяжело следующей весной, ей до сих пор даже не начали поставлять новые истребители, сообщается в материале британской газеты Telegraph.
"Украине обещали американские истребители F-16, чтобы оспорить российское господство в воздухе, однако до сих пор нет признаков их доставки, также придется обучать на них пилотов", — пишет издание.
Раненный украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
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Вчера, 04:01
В Telegraph отметили, что без стабильных поставок западного оружия Украина окажется в "опасной ситуации" следующей весной. По мнению авторов материала, к этому времени Россия вооружит и подготовит еще больше солдат.
В газете также предположили, что Украине следует опасаться эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В таком случае страны НАТО начнут уделять меньше внимания Киеву, считают журналисты.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Украина испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. И хотя президент Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив, Израилю в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое сейчас заканчивается у Украины.
В пятницу контролируемая республиканцами палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Тель-Авиву объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
"Нас не хватит". В США опасаются конфликта хуже, чем на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияБлижний ВостокНАТОF-16Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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