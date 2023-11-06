https://ria.ru/20231106/nefteprovod-1907742990.html

"Роснефть" проложила часть нефтепровода по проекту "Восток Ойл"

"Роснефть" проложила часть нефтепровода по проекту "Восток Ойл" - РИА Новости, 06.11.2023

"Роснефть" проложила часть нефтепровода по проекту "Восток Ойл"

"Роснефть" проложила уже 200 из 770 километров магистрального нефтепровода "Ванкор - Пайяха - "Бухта Север", который соединит флагманский проект "Восток Ойл" с... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T17:19

2023-11-06T17:19

2023-11-06T17:20

выставка-форум "россия"

экономика

андрей поляков

роснефть

таймыр

красноярский край

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. "Роснефть" проложила уже 200 из 770 километров магистрального нефтепровода "Ванкор - Пайяха - "Бухта Север", который соединит флагманский проект "Восток Ойл" с портом "Бухта Север", сообщил вице-президент - главный геолог компании Андрей Поляков. "На сегодняшний день из 770 километров проложено 200", - сказал он в ходе презентации проекта "Восток Ойл" на экспозиции "Роснефти" в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. "Роснефть" в рамках проекта "Восток Ойл" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр. Как ожидается, он объединит уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Под нужды проекта строится порт "Бухта Север", из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути. Ресурсная база проекта оценивается в 6,5 миллиарда тонн жидких углеводородов. Согласно презентации Полякова, порт "Бухта Север" будет самым северным в мире нефтеналивным терминалом с возможностью отгрузки 100 миллионов тонн нефти в год. Он расположится практически на маршруте Северного морского пути. Проектный объем парка хранения и перекачки нефти до 3 миллионов кубометров. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231106/rosneft-1907740202.html

таймыр

красноярский край

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экономика, андрей поляков, роснефть, таймыр, красноярский край, выставка-форум "россия"