Запад понял, что Украина не сможет победить, заявил Володин
Володин: Запад понял, что Украина не сможет победить РФ даже с поддержкой НАТО
Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Страны Запада понимают, что киевский режим не сможет победить Россию даже с поддержкой НАТО, заявил в Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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"Но сегодня для стран Европы и самих США стало очевидным, что на поле боя, несмотря на поддержку НАТО, Россию киевскому режиму не победить", — написал он.
Володин полагает, что президент Украины Владимир Зеленский для многих становится "токсичным политиком", а его участь быть марионеткой он назвал незавидной. Особенно это видно в ситуациях, когда киевский режим ради собственной власти ведет на погибель сотни тысяч граждан и торгует независимостью своей страны, подчеркнул спикер.
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"В этих условиях мирное население не хочет воевать, погибая за нацистов и коррупционеров. Кровавый киевский режим, чтобы сохраниться у власти, продолжает отправлять жителей на верную смерть", — добавил Володин.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
В Кремле отмечали, что предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации остается для России абсолютным приоритетом. Но, как подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами при условии соблюдения гарантий ее безопасности.