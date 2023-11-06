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Запад понял, что Украина не сможет победить, заявил Володин - РИА Новости, 06.11.2023
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09:28 06.11.2023 (обновлено: 11:49 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/nato-1907673910.html
Запад понял, что Украина не сможет победить, заявил Володин
Запад понял, что Украина не сможет победить, заявил Володин - РИА Новости, 06.11.2023
Запад понял, что Украина не сможет победить, заявил Володин
Страны Запада понимают, что киевский режим не сможет победить Россию даже с поддержкой НАТО, заявил в Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T09:28
2023-11-06T11:49
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Страны Запада понимают, что киевский режим не сможет победить Россию даже с поддержкой НАТО, заявил в Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин. &quot;Но сегодня для стран Европы и самих США стало очевидным, что на поле боя, несмотря на поддержку НАТО, Россию киевскому режиму не победить&quot;, — написал он.Володин полагает, что президент Украины Владимир Зеленский для многих становится "токсичным политиком", а его участь быть марионеткой он назвал незавидной. Особенно это видно в ситуациях, когда киевский режим ради собственной власти ведет на погибель сотни тысяч граждан и торгует независимостью своей страны, подчеркнул спикер. "В этих условиях мирное население не хочет воевать, погибая за нацистов и коррупционеров. Кровавый киевский режим, чтобы сохраниться у власти, продолжает отправлять жителей на верную смерть", — добавил Володин.В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.В Кремле отмечали, что предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации остается для России абсолютным приоритетом. Но, как подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами при условии соблюдения гарантий ее безопасности.
https://ria.ru/20231104/evropa-1907326977.html
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сша, россия, украина, вячеслав володин, владимир зеленский, нато, госдума рф, общество
США, Россия, Украина, Вячеслав Володин, Владимир Зеленский, НАТО, Госдума РФ, Общество
Запад понял, что Украина не сможет победить, заявил Володин

Володин: Запад понял, что Украина не сможет победить РФ даже с поддержкой НАТО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Госдумы Вячеслав Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Страны Запада понимают, что киевский режим не сможет победить Россию даже с поддержкой НАТО, заявил в Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«

"Но сегодня для стран Европы и самих США стало очевидным, что на поле боя, несмотря на поддержку НАТО, Россию киевскому режиму не победить", — написал он.

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Володин полагает, что президент Украины Владимир Зеленский для многих становится "токсичным политиком", а его участь быть марионеткой он назвал незавидной. Особенно это видно в ситуациях, когда киевский режим ради собственной власти ведет на погибель сотни тысяч граждан и торгует независимостью своей страны, подчеркнул спикер.
«
"В этих условиях мирное население не хочет воевать, погибая за нацистов и коррупционеров. Кровавый киевский режим, чтобы сохраниться у власти, продолжает отправлять жителей на верную смерть", — добавил Володин.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
В Кремле отмечали, что предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации остается для России абсолютным приоритетом. Но, как подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами при условии соблюдения гарантий ее безопасности.
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СШАРоссияУкраинаВячеслав ВолодинВладимир ЗеленскийНАТОГосдума РФОбщество
 
 
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