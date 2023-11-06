https://ria.ru/20231106/nato-1907673910.html

Запад понял, что Украина не сможет победить, заявил Володин

Запад понял, что Украина не сможет победить, заявил Володин - РИА Новости, 06.11.2023

Запад понял, что Украина не сможет победить, заявил Володин

Страны Запада понимают, что киевский режим не сможет победить Россию даже с поддержкой НАТО, заявил в Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T09:28

2023-11-06T09:28

2023-11-06T11:49

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Страны Запада понимают, что киевский режим не сможет победить Россию даже с поддержкой НАТО, заявил в Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Но сегодня для стран Европы и самих США стало очевидным, что на поле боя, несмотря на поддержку НАТО, Россию киевскому режиму не победить", — написал он.Володин полагает, что президент Украины Владимир Зеленский для многих становится "токсичным политиком", а его участь быть марионеткой он назвал незавидной. Особенно это видно в ситуациях, когда киевский режим ради собственной власти ведет на погибель сотни тысяч граждан и торгует независимостью своей страны, подчеркнул спикер. "В этих условиях мирное население не хочет воевать, погибая за нацистов и коррупционеров. Кровавый киевский режим, чтобы сохраниться у власти, продолжает отправлять жителей на верную смерть", — добавил Володин.В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.В Кремле отмечали, что предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации остается для России абсолютным приоритетом. Но, как подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами при условии соблюдения гарантий ее безопасности.

https://ria.ru/20231104/evropa-1907326977.html

https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html

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сша, россия, украина, вячеслав володин, владимир зеленский, нато, госдума рф, общество