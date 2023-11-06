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В Красноярском крае четыре подростка сбежали из детского дома - РИА Новости, 06.11.2023
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12:00 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/mvd-1907693736.html
В Красноярском крае четыре подростка сбежали из детского дома
В Красноярском крае четыре подростка сбежали из детского дома - РИА Новости, 06.11.2023
В Красноярском крае четыре подростка сбежали из детского дома
Четыре подростка 15-17 лет самовольно покинули детский дом в Шушенском на юге Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T12:00
2023-11-06T12:00
происшествия
красноярский край
россия
подростки
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОЯРСК, 6 ноя - РИА Новости. Четыре подростка 15-17 лет самовольно покинули детский дом в Шушенском на юге Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. "Полицейские продолжают поиск четверых несовершеннолетних, которые самовольно покинули Шушенский детский дом", - говорится в сообщении. Согласно распространенной ориентировке, разыскиваемым девушка 15 и 17 лет, двум юношам – 16 и 17 лет. Сообщение о пропаже поступило от администрации детдома в понедельник ночью. Сейчас полиция проверяет места возможного нахождения несовершеннолетних. Сообщить о местонахождении детей в полиции просят по телефонам 8391-39-273-50 или 8391-39-274-01.
https://ria.ru/20231103/draka-1907328477.html
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происшествия, красноярский край, россия, подростки, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Подростки, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Красноярском крае четыре подростка сбежали из детского дома

МВД: в Красноярском крае четыре подростка от 15 лет сбежали из детского дома

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 6 ноя - РИА Новости. Четыре подростка 15-17 лет самовольно покинули детский дом в Шушенском на юге Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
«
"Полицейские продолжают поиск четверых несовершеннолетних, которые самовольно покинули Шушенский детский дом", - говорится в сообщении.
Согласно распространенной ориентировке, разыскиваемым девушка 15 и 17 лет, двум юношам – 16 и 17 лет. Сообщение о пропаже поступило от администрации детдома в понедельник ночью. Сейчас полиция проверяет места возможного нахождения несовершеннолетних.
Сообщить о местонахождении детей в полиции просят по телефонам 8391-39-273-50 или 8391-39-274-01.
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ПроисшествияКрасноярский крайРоссияПодросткиОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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