https://ria.ru/20231106/mvd-1907693736.html

В Красноярском крае четыре подростка сбежали из детского дома

В Красноярском крае четыре подростка сбежали из детского дома - РИА Новости, 06.11.2023

В Красноярском крае четыре подростка сбежали из детского дома

Четыре подростка 15-17 лет самовольно покинули детский дом в Шушенском на юге Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T12:00

2023-11-06T12:00

2023-11-06T12:00

происшествия

красноярский край

россия

подростки

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КРАСНОЯРСК, 6 ноя - РИА Новости. Четыре подростка 15-17 лет самовольно покинули детский дом в Шушенском на юге Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. "Полицейские продолжают поиск четверых несовершеннолетних, которые самовольно покинули Шушенский детский дом", - говорится в сообщении. Согласно распространенной ориентировке, разыскиваемым девушка 15 и 17 лет, двум юношам – 16 и 17 лет. Сообщение о пропаже поступило от администрации детдома в понедельник ночью. Сейчас полиция проверяет места возможного нахождения несовершеннолетних. Сообщить о местонахождении детей в полиции просят по телефонам 8391-39-273-50 или 8391-39-274-01.

https://ria.ru/20231103/draka-1907328477.html

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происшествия, красноярский край, россия, подростки, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)