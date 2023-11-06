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Президент Алжира призвал подать иск в МУС против Израиля - РИА Новости, 06.11.2023
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15:46 06.11.2023 (обновлено: 15:57 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/mus-1907724815.html
Президент Алжира призвал подать иск в МУС против Израиля
Президент Алжира призвал подать иск в МУС против Израиля - РИА Новости, 06.11.2023
Президент Алжира призвал подать иск в МУС против Израиля
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун призвал юристов из арабских стран и правозащитные организации подать иск в Международный уголовный суд против Израиля за... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T15:46
2023-11-06T15:57
в мире
израиль
палестина
международный уголовный суд
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
алжир (республика)
россия
абдельмаджид теббун
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ТУНИС, 6 ноя - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун призвал юристов из арабских стран и правозащитные организации подать иск в Международный уголовный суд против Израиля за преступления против Палестины.По словам алжирского лидера, выступившего в понедельник перед судейским корпусом страны, "оккупационные силы (израильская армия) ежедневно на виду у всех и молчания всего мира совершают чудовищную резню в отношении братского палестинского народа"."Я призываю свободных людей мира, арабских юристов и правозащитные организации подать иск против сионистского образования (Израиль) в Международный уголовный суд, чтобы положить конец десятилетиям безнаказанности за преступления в отношении Палестины", - сказал Теббун, видеофрагмент выступления которого распространила его канцелярия.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231106/mid-1907722956.html
израиль
палестина
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в мире, израиль, палестина, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, алжир (республика), россия, абдельмаджид теббун, владимир путин, хамас, оон
В мире, Израиль, Палестина, Международный уголовный суд, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Алжир (республика), Россия, Абдельмаджид Теббун, Владимир Путин, ХАМАС, ООН
Президент Алжира призвал подать иск в МУС против Израиля

Президент Алжира призвал юристов подать иск в МУС против преступлений Израиля

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
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ТУНИС, 6 ноя - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун призвал юристов из арабских стран и правозащитные организации подать иск в Международный уголовный суд против Израиля за преступления против Палестины.
По словам алжирского лидера, выступившего в понедельник перед судейским корпусом страны, "оккупационные силы (израильская армия) ежедневно на виду у всех и молчания всего мира совершают чудовищную резню в отношении братского палестинского народа".
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Источник: глава МИД Турции заявил о необходимости прекращения огня в Газе
Вчера, 15:36
«
"Я призываю свободных людей мира, арабских юристов и правозащитные организации подать иск против сионистского образования (Израиль) в Международный уголовный суд, чтобы положить конец десятилетиям безнаказанности за преступления в отношении Палестины", - сказал Теббун, видеофрагмент выступления которого распространила его канцелярия.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильПалестинаМеждународный уголовный судОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАлжир (республика)РоссияАбдельмаджид ТеббунВладимир ПутинХАМАСООН
 
 
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