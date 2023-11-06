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Эксперт считает, что Молдавия устала от евроинтеграции - РИА Новости, 06.11.2023
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14:57 06.11.2023 (обновлено: 15:08 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907717411.html
Эксперт считает, что Молдавия устала от евроинтеграции
Эксперт считает, что Молдавия устала от евроинтеграции - РИА Новости, 06.11.2023
Эксперт считает, что Молдавия устала от евроинтеграции
Результаты местных выборов в Молдавии свидетельствуют о том, что общество, устав от европейского курса, сделало выбор в пользу оппозиционных сил, заявил РИА... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:57
2023-11-06T15:08
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Результаты местных выборов в Молдавии свидетельствуют о том, что общество, устав от европейского курса, сделало выбор в пользу оппозиционных сил, заявил РИА Новости политический аналитик, бывший посол республики в РФ Анатолий Цэрану. В Молдавии в воскресенье жители республики выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися. По предварительным данным, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) смогла получить наибольшее количество голосов в 19 районов, но этого не хватит для формирования там правящего большинства. Это приведет к формированию коалиций, ПДС придется либо сотрудничать с оппозиционными силами, либо уступить им правление. Накануне выборов Цэрану заявил РИА Новости, что молдавское общество разделено на два лагеря, один из которых ориентирован на Евросоюз, а второй - на ЕАЭС. Консенсуса между ними нет, поэтому в процессе голосования значительную роль сыграет и геополитический фактор. "Учитывая результаты голосования, можно сказать, что маятник качнулся в сторону антиевропейской ориентации, хотя местные выборы всегда имеют свою специфику - не всегда политический фактор играет определяющую роль при выборе кандидата. Надо полагать, что в молдавском обществе накопилась определенная усталость от того, что называется европейской интеграции", - заявил Цэрану. Он отметил, что представители идеи европейской интеграции в Молдавии продемонстрировали довольно слабый результат по сравнению с прошлыми парламентскими выборами, прошедшими в 2021 году. По словам эксперта, это связано с последствиями кризисов, с которыми сталкивается Молдавия, и с ошибками, совершенными правящей партией при проведении проевропейского курса. "Произошла определенная мобилизация антиевропейского фланга. Это будет способствовать успеху антиевропейских сил на будущих выборах", - подчеркнул Цэрану. Президентские выборы в Молдавии пройдут в 2024 году, парламентские - в 2025 году.
https://ria.ru/20231106/moldavia-1907716641.html
https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907715068.html
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
Эксперт считает, что Молдавия устала от евроинтеграции

Экс-посол в РФ Цэрану: в Молдавии мобилизовался антиевропейский фланг оппозиции

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Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
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КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Результаты местных выборов в Молдавии свидетельствуют о том, что общество, устав от европейского курса, сделало выбор в пользу оппозиционных сил, заявил РИА Новости политический аналитик, бывший посол республики в РФ Анатолий Цэрану.
В Молдавии в воскресенье жители республики выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися. По предварительным данным, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) смогла получить наибольшее количество голосов в 19 районов, но этого не хватит для формирования там правящего большинства. Это приведет к формированию коалиций, ПДС придется либо сотрудничать с оппозиционными силами, либо уступить им правление.
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон общается с журналистами возле избирательного участка в Кишиневе. 5 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
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Накануне выборов Цэрану заявил РИА Новости, что молдавское общество разделено на два лагеря, один из которых ориентирован на Евросоюз, а второй - на ЕАЭС. Консенсуса между ними нет, поэтому в процессе голосования значительную роль сыграет и геополитический фактор.
«
"Учитывая результаты голосования, можно сказать, что маятник качнулся в сторону антиевропейской ориентации, хотя местные выборы всегда имеют свою специфику - не всегда политический фактор играет определяющую роль при выборе кандидата. Надо полагать, что в молдавском обществе накопилась определенная усталость от того, что называется европейской интеграции", - заявил Цэрану.
Он отметил, что представители идеи европейской интеграции в Молдавии продемонстрировали довольно слабый результат по сравнению с прошлыми парламентскими выборами, прошедшими в 2021 году. По словам эксперта, это связано с последствиями кризисов, с которыми сталкивается Молдавия, и с ошибками, совершенными правящей партией при проведении проевропейского курса. "Произошла определенная мобилизация антиевропейского фланга. Это будет способствовать успеху антиевропейских сил на будущих выборах", - подчеркнул Цэрану.
Президентские выборы в Молдавии пройдут в 2024 году, парламентские - в 2025 году.
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