https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907717411.html

Эксперт считает, что Молдавия устала от евроинтеграции

Эксперт считает, что Молдавия устала от евроинтеграции - РИА Новости, 06.11.2023

Эксперт считает, что Молдавия устала от евроинтеграции

Результаты местных выборов в Молдавии свидетельствуют о том, что общество, устав от европейского курса, сделало выбор в пользу оппозиционных сил, заявил РИА... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T14:57

2023-11-06T14:57

2023-11-06T15:08

в мире

молдавия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_570bf3ef4b10efd7910117f0e06d404b.jpg

КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Результаты местных выборов в Молдавии свидетельствуют о том, что общество, устав от европейского курса, сделало выбор в пользу оппозиционных сил, заявил РИА Новости политический аналитик, бывший посол республики в РФ Анатолий Цэрану. В Молдавии в воскресенье жители республики выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися. По предварительным данным, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) смогла получить наибольшее количество голосов в 19 районов, но этого не хватит для формирования там правящего большинства. Это приведет к формированию коалиций, ПДС придется либо сотрудничать с оппозиционными силами, либо уступить им правление. Накануне выборов Цэрану заявил РИА Новости, что молдавское общество разделено на два лагеря, один из которых ориентирован на Евросоюз, а второй - на ЕАЭС. Консенсуса между ними нет, поэтому в процессе голосования значительную роль сыграет и геополитический фактор. "Учитывая результаты голосования, можно сказать, что маятник качнулся в сторону антиевропейской ориентации, хотя местные выборы всегда имеют свою специфику - не всегда политический фактор играет определяющую роль при выборе кандидата. Надо полагать, что в молдавском обществе накопилась определенная усталость от того, что называется европейской интеграции", - заявил Цэрану. Он отметил, что представители идеи европейской интеграции в Молдавии продемонстрировали довольно слабый результат по сравнению с прошлыми парламентскими выборами, прошедшими в 2021 году. По словам эксперта, это связано с последствиями кризисов, с которыми сталкивается Молдавия, и с ошибками, совершенными правящей партией при проведении проевропейского курса. "Произошла определенная мобилизация антиевропейского фланга. Это будет способствовать успеху антиевропейских сил на будущих выборах", - подчеркнул Цэрану. Президентские выборы в Молдавии пройдут в 2024 году, парламентские - в 2025 году.

https://ria.ru/20231106/moldavia-1907716641.html

https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907715068.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия