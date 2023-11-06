https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907702057.html

Эксперт назвал причины рекордно низкой явки на выборах в Молдавии

Эксперт назвал причины рекордно низкой явки на выборах в Молдавии - РИА Новости, 06.11.2023

Эксперт назвал причины рекордно низкой явки на выборах в Молдавии

Явка на всеобщий местных выборах в Молдавии стала рекордно низкой из-за депопуляции и миграции населения, заявил в своем блоге эксперт по экономической политике РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T13:13

2023-11-06T13:13

2023-11-06T13:15

в мире

молдавия

кишинев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907680045_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_6f03a9e86fa8c63c34aa936709210db7.jpg

КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Явка на всеобщий местных выборах в Молдавии стала рекордно низкой из-за депопуляции и миграции населения, заявил в своем блоге эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) "Viitorul" Вячеслав Ионицэ. По данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, явка на местных выборах в стране составила 41,41%. "В местных выборах 5 ноября 2023 года приняли участие 1147,6 тысячи избирателей, что представляет собой абсолютный минимум, когда-либо зафиксированный в Молдавии. Предыдущий минимум был в 2007 году, когда в местных выборах приняли участие 1 207 тысячи избирателей", - отметил Ионицэ. При этом он обратил внимание, что Молдавия переживает стремительную убыль населения, которая ускорилась за последние 3 года. Это снижение обусловлено как отрицательным естественным приростом, так и миграцией населения. "На данный момент мы оцениваем число избирателей в стране в 1,974 тысячи человек, что на 126 тысяч меньше по сравнению с местными выборами 2019 года и на 346 тысяч по сравнению с местными выборами 12 лет назад", - подчеркнул эксперт. В Молдавии 5 ноября прошли выборы мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися.

https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html

https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907632471.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев