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Эксперт назвал причины рекордно низкой явки на выборах в Молдавии - РИА Новости, 06.11.2023
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13:13 06.11.2023 (обновлено: 13:15 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907702057.html
Эксперт назвал причины рекордно низкой явки на выборах в Молдавии
Эксперт назвал причины рекордно низкой явки на выборах в Молдавии - РИА Новости, 06.11.2023
Эксперт назвал причины рекордно низкой явки на выборах в Молдавии
Явка на всеобщий местных выборах в Молдавии стала рекордно низкой из-за депопуляции и миграции населения, заявил в своем блоге эксперт по экономической политике РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T13:13
2023-11-06T13:15
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КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Явка на всеобщий местных выборах в Молдавии стала рекордно низкой из-за депопуляции и миграции населения, заявил в своем блоге эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) "Viitorul" Вячеслав Ионицэ. По данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, явка на местных выборах в стране составила 41,41%. "В местных выборах 5 ноября 2023 года приняли участие 1147,6 тысячи избирателей, что представляет собой абсолютный минимум, когда-либо зафиксированный в Молдавии. Предыдущий минимум был в 2007 году, когда в местных выборах приняли участие 1 207 тысячи избирателей", - отметил Ионицэ. При этом он обратил внимание, что Молдавия переживает стремительную убыль населения, которая ускорилась за последние 3 года. Это снижение обусловлено как отрицательным естественным приростом, так и миграцией населения. "На данный момент мы оцениваем число избирателей в стране в 1,974 тысячи человек, что на 126 тысяч меньше по сравнению с местными выборами 2019 года и на 346 тысяч по сравнению с местными выборами 12 лет назад", - подчеркнул эксперт. В Молдавии 5 ноября прошли выборы мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися.
https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html
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в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
Эксперт назвал причины рекордно низкой явки на выборах в Молдавии

Ионицэ назвал депопуляцию и миграцию причинами низкой явки на выборах в Молдавии

© Sputnik / Dmitrij Osmatesko | Перейти в медиабанкУрны для голосования на всеобщих выборах в Молдавии
Урны для голосования на всеобщих выборах в Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Sputnik / Dmitrij Osmatesko
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Урны для голосования на всеобщих выборах в Молдавии
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КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Явка на всеобщий местных выборах в Молдавии стала рекордно низкой из-за депопуляции и миграции населения, заявил в своем блоге эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) "Viitorul" Вячеслав Ионицэ.
По данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, явка на местных выборах в стране составила 41,41%.
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"В местных выборах 5 ноября 2023 года приняли участие 1147,6 тысячи избирателей, что представляет собой абсолютный минимум, когда-либо зафиксированный в Молдавии. Предыдущий минимум был в 2007 году, когда в местных выборах приняли участие 1 207 тысячи избирателей", - отметил Ионицэ.
При этом он обратил внимание, что Молдавия переживает стремительную убыль населения, которая ускорилась за последние 3 года. Это снижение обусловлено как отрицательным естественным приростом, так и миграцией населения. "На данный момент мы оцениваем число избирателей в стране в 1,974 тысячи человек, что на 126 тысяч меньше по сравнению с местными выборами 2019 года и на 346 тысяч по сравнению с местными выборами 12 лет назад", - подчеркнул эксперт.
В Молдавии 5 ноября прошли выборы мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися.
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