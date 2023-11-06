https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html

Правящая партия Молдавии теряет крупные города на местных выборах

Правящая партия Молдавии теряет крупные города на местных выборах - РИА Новости, 06.11.2023

Правящая партия Молдавии теряет крупные города на местных выборах

Правящая в Молдавии проевропейская партия "Действие и солидарность" (ПДС) лидирует на местных выборах в районных советах, но проигрывает оппозиции в крупных... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T05:12

2023-11-06T05:12

2023-11-06T10:32

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КИШИНЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Правящая в Молдавии проевропейская партия "Действие и солидарность" (ПДС) лидирует на местных выборах в районных советах, но проигрывает оппозиции в крупных городах, свидетельствуют данные более чем 90 процентов протоколов.Накануне в Молдавии выбирали мэров населенных пунктов, членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Основное противостояние развернулось в Кишиневе. По данным на 04:30 мск, лидирует глава оппозиционной партии "Движение национальной альтернативы", действующий мэр Ион Чебан с 51,1 процента голосов, следом идет представитель партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп. Вероятность второго тура пока не исключена. В Бельцах за победу во втором туре поборются два представителя оппозиции.ПДС смогла получить большинство мест в Оргеевском районном совете, но мэром самого Оргеева все же станет представитель оппозиционной партии "Альтернативная сила спасения Молдовы". В этом регионе традиционно поддерживали партию "Шор", но ей запретили участвовать в выборах.В целом ПДС получила безоговорочную победу только в трех крупных городах, но у нее пока есть шанс побороться еще за несколько во втором туре. При этом оппозиционная Партия социалистов, которая выступает за сближение с Россией, смогла победить в шести городах. Еще четыре города получили мэров от "Нашей партии", а в семи победили независимые кандидаты или представители других оппозиционных сил. С местами в районных советах картина иная. Север Молдавии, который традиционно поддерживает оппозиционные силы и придерживается пророссийских настроений, остался верен себе. В поддержку оппозиции единогласно выступила и Гагаузская автономия. А центральные и южные районы разделяют проевропейские взгляды. В итоге партия "Действие и солидарность" смогла занять первое место в 19 из 35 районных округов. Оппозиция отстояла свои позиции в 15 округах, причем в десяти из них победу одержала Партия социалистов. Еще в одном округе большинство голосов получила проевропейская Демократическая партия. Это предварительные данные. Окончательные результаты ЦИК представит после обработки всех протоколов с участков. А в целом ясность наступит только после второго тура, запланированного на 19 ноября. Помимо партии "Шор", в выборах не смогли принять участие и представители оппозиционной партии "Шанс". Их сняли с предвыборной гонки вечером 3 ноября по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Представители "Шанса" уже потребовали отменить результаты выборов во всех округах, поскольку партию лишили права на избрание без окончательного решения суда.Давление на оппозицию в республикеВ последнее время власти Молдавии усилили контроль за оппозицией. Обострение началось летом, когда Конституционный суд постановил признать партию "Шор" неконституционной. При этом депутаты от ПДС внесли в Избирательный кодекс поправку, которая лишает членов запрещенных политформирований права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. В сентябре Конституционный суд приостановил действие этой поправки и признал запрет незаконным.В противовес этому решению Комиссия по чрезвычайным ситуациям в начале октября установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах для членов партий, признанных неконституционными. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство, а президент Майя Санду их одобрила.При этом ЦИК Молдавии заявил, что проект заключения о внесении в Избирательный кодекс изменений, запрещающих баллотироваться представителям признанной неконституционной партии, не удалось одобрить, поскольку он не набрал большинства голосов. Тем не менее комиссия составила список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах. На этом фоне в республике начались аресты оппозиционных лидеров под предлогом якобы совершенных ими финансовых преступлений.Молдавская оппозиция уже больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые из них проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, в нежелании вести с Россией переговоры о более выгодных ценах на газ и в политическом давлении на представителей оппозиции.

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в мире, молдавия, кишинев, ион чебан, наша партия