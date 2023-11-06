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В городе Бельцы в Молдавии пройдет второй тур выборов мэра - РИА Новости, 06.11.2023
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03:53 06.11.2023 (обновлено: 10:06 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907660065.html
В городе Бельцы в Молдавии пройдет второй тур выборов мэра
В городе Бельцы в Молдавии пройдет второй тур выборов мэра - РИА Новости, 06.11.2023
В городе Бельцы в Молдавии пройдет второй тур выборов мэра
Баллотирующийся от оппозиционной "Нашей партии" Александр Петков с небольшим отрывом лидирует на выборах главы города Бельцы в Молдавии, таковы результаты после РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T03:53
2023-11-06T10:06
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КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Баллотирующийся от оппозиционной "Нашей партии" Александр Петков с небольшим отрывом лидирует на выборах главы города Бельцы в Молдавии, таковы результаты после обработки 100% протоколов, победитель будет выбран во втором туре, свидетельствуют данные ЦИК. По данным, указанным на сайте Центризбиркома после обработки 100% протоколов, Петков набирает 22,69% голосов. На втором месте оказалась независимый кандидат Арина Коршикова, у нее 21,52% голосов. Ни один из кандидатов не сумел преодолеть порог в 50%, поэтому в Бельцах, втором по величине городе Молдавии, будет проведен второй тур выборов. Он должен состояться через две недели после первого тура, то есть 19 ноября. В Молдавии в воскресенье жители республики выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися.
https://ria.ru/20231106/kishinev-1907659930.html
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в мире, молдавия, кишинев, наша партия
В мире, Молдавия, Кишинев, Наша партия
В городе Бельцы в Молдавии пройдет второй тур выборов мэра

Во втором по величине городе Молдавии Бельцы пройдет второй тур выборов мэра

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЛюди во время голосования на всеобщих выборах в Молдавии. 5 ноября 2023
Люди во время голосования на всеобщих выборах в Молдавии. 5 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Люди во время голосования на всеобщих выборах в Молдавии. 5 ноября 2023
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Баллотирующийся от оппозиционной "Нашей партии" Александр Петков с небольшим отрывом лидирует на выборах главы города Бельцы в Молдавии, таковы результаты после обработки 100% протоколов, победитель будет выбран во втором туре, свидетельствуют данные ЦИК.
По данным, указанным на сайте Центризбиркома после обработки 100% протоколов, Петков набирает 22,69% голосов. На втором месте оказалась независимый кандидат Арина Коршикова, у нее 21,52% голосов.
Кандидат от партии Национальное альтернативное движение, мэр Кишинева Ион Чебан общается с журналистами возле избирательного участка в Кишиневе. 5 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
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Ни один из кандидатов не сумел преодолеть порог в 50%, поэтому в Бельцах, втором по величине городе Молдавии, будет проведен второй тур выборов. Он должен состояться через две недели после первого тура, то есть 19 ноября.
В Молдавии в воскресенье жители республики выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися.
Урны для голосования на всеобщих выборах в Молдавии. 5 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
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