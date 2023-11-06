https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907660065.html

В городе Бельцы в Молдавии пройдет второй тур выборов мэра

В городе Бельцы в Молдавии пройдет второй тур выборов мэра - РИА Новости, 06.11.2023

В городе Бельцы в Молдавии пройдет второй тур выборов мэра

Баллотирующийся от оппозиционной "Нашей партии" Александр Петков с небольшим отрывом лидирует на выборах главы города Бельцы в Молдавии, таковы результаты после РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T03:53

2023-11-06T03:53

2023-11-06T10:06

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КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Баллотирующийся от оппозиционной "Нашей партии" Александр Петков с небольшим отрывом лидирует на выборах главы города Бельцы в Молдавии, таковы результаты после обработки 100% протоколов, победитель будет выбран во втором туре, свидетельствуют данные ЦИК. По данным, указанным на сайте Центризбиркома после обработки 100% протоколов, Петков набирает 22,69% голосов. На втором месте оказалась независимый кандидат Арина Коршикова, у нее 21,52% голосов. Ни один из кандидатов не сумел преодолеть порог в 50%, поэтому в Бельцах, втором по величине городе Молдавии, будет проведен второй тур выборов. Он должен состояться через две недели после первого тура, то есть 19 ноября. В Молдавии в воскресенье жители республики выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися.

https://ria.ru/20231106/kishinev-1907659930.html

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