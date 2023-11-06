https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907658268.html

В Молдавии правящая партия проигрывает выборы мэра города Оргеев

В Молдавии правящая партия проигрывает выборы мэра города Оргеев - РИА Новости, 06.11.2023

В Молдавии правящая партия проигрывает выборы мэра города Оргеев

В третьем по величине в Молдавии городе Оргеев лидером электоральной гонки за пост мэра становится представитель оппозиции Татьяна Кочу, чью кандидатуру... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T02:32

2023-11-06T02:32

2023-11-06T10:20

в мире

молдавия

илан шор

майя санду

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КИШИНЕВ, 6 ноя – РИА Новости. В третьем по величине в Молдавии городе Оргеев лидером электоральной гонки за пост мэра становится представитель оппозиции Татьяна Кочу, чью кандидатуру поддерживает молдавский политик Илан Шор, свидетельствуют данные ЦИК. После обработки более 60% протоколов Кочу набирает 53,8%, ее основной конкурент - представитель правящей проевропейской партии "Действие и солидарность" (ПДС/PAS) Серджиу Станчу, который получает 17,5% голоса, третьим идет представитель левоцентристской партии "Гражданский конгресс" Владимир Яцко, у него 8,2% голоса. Оргеев является знаковым для молдавской оппозиции городом. Политическая команда Шора в течение пяти лет привлекла инвестиции для ряда инфраструктурных проектов и строительства объектов социального и культурного значения. В Молдавии в воскресенье жители республики выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка по стране составила 41,4%. Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии ПДС/PAS запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство, а президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах. Члены запрещенной партии заявили, что будут поддерживать ряд политических сил, которые не разделяют позицию правящей партии.

https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907656098.html

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в мире, молдавия, илан шор, майя санду