https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907658268.html
В Молдавии правящая партия проигрывает выборы мэра города Оргеев
В Молдавии правящая партия проигрывает выборы мэра города Оргеев - РИА Новости, 06.11.2023
В Молдавии правящая партия проигрывает выборы мэра города Оргеев
В третьем по величине в Молдавии городе Оргеев лидером электоральной гонки за пост мэра становится представитель оппозиции Татьяна Кочу, чью кандидатуру... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T02:32
2023-11-06T02:32
2023-11-06T10:20
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КИШИНЕВ, 6 ноя – РИА Новости. В третьем по величине в Молдавии городе Оргеев лидером электоральной гонки за пост мэра становится представитель оппозиции Татьяна Кочу, чью кандидатуру поддерживает молдавский политик Илан Шор, свидетельствуют данные ЦИК. После обработки более 60% протоколов Кочу набирает 53,8%, ее основной конкурент - представитель правящей проевропейской партии "Действие и солидарность" (ПДС/PAS) Серджиу Станчу, который получает 17,5% голоса, третьим идет представитель левоцентристской партии "Гражданский конгресс" Владимир Яцко, у него 8,2% голоса. Оргеев является знаковым для молдавской оппозиции городом. Политическая команда Шора в течение пяти лет привлекла инвестиции для ряда инфраструктурных проектов и строительства объектов социального и культурного значения. В Молдавии в воскресенье жители республики выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка по стране составила 41,4%. Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии ПДС/PAS запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство, а президент Молдавии Майя Санду своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах. Члены запрещенной партии заявили, что будут поддерживать ряд политических сил, которые не разделяют позицию правящей партии.
https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907656098.html
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в мире, молдавия, илан шор, майя санду
В мире, Молдавия, Илан Шор, Майя Санду
В Молдавии правящая партия проигрывает выборы мэра города Оргеев
Правящая партия проигрывает выборы мэра в третьем по величине городе Молдавии
КИШИНЕВ, 6 ноя – РИА Новости. В третьем по величине в Молдавии городе Оргеев лидером электоральной гонки за пост мэра становится представитель оппозиции Татьяна Кочу, чью кандидатуру поддерживает молдавский политик Илан Шор, свидетельствуют данные ЦИК.
После обработки более 60% протоколов Кочу набирает 53,8%, ее основной конкурент - представитель правящей проевропейской партии "Действие и солидарность" (ПДС/PAS) Серджиу Станчу, который получает 17,5% голоса, третьим идет представитель левоцентристской партии "Гражданский конгресс" Владимир Яцко, у него 8,2% голоса.
Действующий мэр Кишинева лидирует на выборах главы города
Оргеев является знаковым для молдавской оппозиции городом. Политическая команда Шора в течение пяти лет привлекла инвестиции для ряда инфраструктурных проектов и строительства объектов социального и культурного значения.
В Молдавии в воскресенье жители республики выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка по стране составила 41,4%.
Ранее Конституционный суд Молдавии признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии ПДС/PAS запрет для бывших членов оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, попавшим под запрет. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство, а президент Молдавии Майя Санду
своим указом их одобрила. ЦИК Молдавии составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах. Члены запрещенной партии заявили, что будут поддерживать ряд политических сил, которые не разделяют позицию правящей партии.
Снятая с выборов в Молдавии партия "Шанс" намерена засудить членов ЦИК