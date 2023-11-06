https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907656098.html
Действующий мэр Кишинева лидирует на выборах главы города
Действующий мэр Кишинева лидирует на выборах главы города - РИА Новости, 06.11.2023
Действующий мэр Кишинева лидирует на выборах главы города
Действующий мэр Кишинева, лидер партии "Движение национальной альтернативы" Ион Чебан лидирует на выборах главы молдавской столицы после обработки половины... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T01:23
2023-11-06T01:23
2023-11-06T01:55
кишинев
молдавия
в мире
ион чебан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111005/15/1110051507_0:0:3413:1921_1920x0_80_0_0_e9ea9ce9aa345aae840db571ecbad11b.jpg
КИШИНЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Действующий мэр Кишинева, лидер партии "Движение национальной альтернативы" Ион Чебан лидирует на выборах главы молдавской столицы после обработки половины протоколов с избирательных участков, свидетельствуют данные ЦИК.По информации Центризбиркома, Чебан набирает 52,56 процента голосов.На втором месте оказался представитель правящей партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп с 27,16 процента голосов.В воскресенье жители Молдавии выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Выборы в каждом из населенных пунктов считаются состоявшимися, если в них приняли участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закрылись в 21:00 (22:00 мск).Мэров населенных пунктов выбирают в рамках прямого голосования. Если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50 процентов голосов в первом туре, то второй пройдет через две недели — 19 ноября. Выборы советников проходят по пропорциональной избирательной системе, то есть по спискам партий.На пост градоначальника Кишинева претендуют 27 кандидатов, основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок Чебаном и Карпом.
https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907655946.html
https://ria.ru/20231105/moldavia-1907637429.html
кишинев
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111005/15/1110051507_321:0:3413:2319_1920x0_80_0_0_2e22511c58332ce7ec0fb4ac86f19db6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кишинев, молдавия, в мире, ион чебан
Кишинев, Молдавия, В мире, Ион Чебан
Действующий мэр Кишинева лидирует на выборах главы города
ЦИК: действующий мэр Кишинева лидирует на выборах главы города с 52,56%
КИШИНЕВ, 6 ноя — РИА Новости.
Действующий мэр Кишинева, лидер партии "Движение национальной альтернативы" Ион Чебан лидирует на выборах главы молдавской столицы после обработки половины протоколов с избирательных участков, свидетельствуют данные
ЦИК.
По информации Центризбиркома, Чебан набирает 52,56 процента голосов.
На выборах мэра второго по величине города Молдавии лидируют оппозиционеры
На втором месте оказался представитель правящей партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп с 27,16 процента голосов.
В воскресенье жители Молдавии выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Выборы в каждом из населенных пунктов считаются состоявшимися, если в них приняли участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закрылись в 21:00 (22:00 мск).
Мэров населенных пунктов выбирают в рамках прямого голосования. Если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50 процентов голосов в первом туре, то второй пройдет через две недели — 19 ноября. Выборы советников проходят по пропорциональной избирательной системе, то есть по спискам партий.
На пост градоначальника Кишинева претендуют 27 кандидатов, основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок Чебаном и Карпом.
Снятая с выборов в Молдавии партия "Шанс" намерена засудить членов ЦИК