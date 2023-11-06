https://ria.ru/20231106/moldavia-1907716641.html
Большая часть молдаван выступили против правящей партии, заявил Додон
Большая часть молдаван выступили против правящей партии, заявил Додон - РИА Новости, 06.11.2023
Большая часть молдаван выступили против правящей партии, заявил Додон
Три четверти населения Молдавии на местных выборах 5 ноября высказались против правящей проевропейской партии "Действие и солидарность" и поддерживающей эту... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:52
2023-11-06T14:52
2023-11-06T14:56
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КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Три четверти населения Молдавии на местных выборах 5 ноября высказались против правящей проевропейской партии "Действие и солидарность" и поддерживающей эту политсилу президента республики Майи Санду, заявил глава Соцпартии, бывший руководитель страны Игорь Додон. В Молдавии в воскресенье выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися. По предварительным данным, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) смогла получить наибольшее количество голосов в 19 районов, но этого не хватит для формирования там правящего большинства. Это приведет к формированию коалиций, ПДС придется либо сотрудничать с оппозиционными силами, либо уступить им правление. "Результаты выборов свидетельствуют о том, что 75% населения выступают против партии "Действие и солидарность". И как бы представители правящей партии ни пытались сейчас делать хорошую мину при плохой игре, думаю, 2024 год будет чрезвычайно сложным для них и для Майи Санду", - заявил Додон на брифинге. По его словам, жители Молдавии проснулись и "не поддались на шантаж и давление". Они смогут отстоять свою позицию и в будущем - на президентских и парламентских выборах. "Партия "Действие и солидарность" и Майя Санду потерпели сокрушительное поражение на выборах. Обладая всей властью в стране, всеми СМИ, имея поддержку послов и рекордную финансовую помощь извне, власти не удалось заручиться поддержкой граждан. Более того, за последние пару лет они растеряли свыше 200 тысяч своих сторонников", - отметил экс-президент. Президентские выборы в Молдавии пройдут в 2024 году, парламентские - в 2025 году.
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907553873.html
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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, игорь додон
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Игорь Додон
Большая часть молдаван выступили против правящей партии, заявил Додон
Додон: около 75% молдаван выступили против правящей проевропейской партии
КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Три четверти населения Молдавии на местных выборах 5 ноября высказались против правящей проевропейской партии "Действие и солидарность" и поддерживающей эту политсилу президента республики Майи Санду, заявил глава Соцпартии, бывший руководитель страны Игорь Додон.
В Молдавии в воскресенье выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе
, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися. По предварительным данным, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) смогла получить наибольшее количество голосов в 19 районов, но этого не хватит для формирования там правящего большинства. Это приведет к формированию коалиций, ПДС придется либо сотрудничать с оппозиционными силами, либо уступить им правление.
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"Результаты выборов свидетельствуют о том, что 75% населения выступают против партии "Действие и солидарность". И как бы представители правящей партии ни пытались сейчас делать хорошую мину при плохой игре, думаю, 2024 год будет чрезвычайно сложным для них и для Майи Санду", - заявил Додон на брифинге.
По его словам, жители Молдавии проснулись и "не поддались на шантаж и давление". Они смогут отстоять свою позицию и в будущем - на президентских и парламентских выборах. "Партия "Действие и солидарность" и Майя Санду потерпели сокрушительное поражение на выборах. Обладая всей властью в стране, всеми СМИ, имея поддержку послов и рекордную финансовую помощь извне, власти не удалось заручиться поддержкой граждан. Более того, за последние пару лет они растеряли свыше 200 тысяч своих сторонников", - отметил экс-президент.
Президентские выборы в Молдавии пройдут в 2024 году, парламентские - в 2025 году.
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