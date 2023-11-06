https://ria.ru/20231106/moldavia-1907714629.html

Мэр Кишинева может стать конкурентом Санду на выборах, считает эксперт

Мэр Кишинева может стать конкурентом Санду на выборах, считает эксперт - РИА Новости, 06.11.2023

Мэр Кишинева может стать конкурентом Санду на выборах, считает эксперт

Действующий мэр Кишинева, лидер партии "Движение национальной альтернативы" Ион Чебан, который, по предварительным данным, в первом туре выиграл право... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T14:40

2023-11-06T14:40

2023-11-06T14:40

в мире

кишинев

молдавия

ион чебан

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756680537_0:157:2944:1813_1920x0_80_0_0_a6bdc91f9e164c2a2e1ca844260d25be.jpg

КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Действующий мэр Кишинева, лидер партии "Движение национальной альтернативы" Ион Чебан, который, по предварительным данным, в первом туре выиграл право руководить столицей Молдавии второй срок, может стать конкурентом президенту Марий Санду на выборах главы республики в следующем году, заявил РИА Новости политический аналитик Анатолий Цэрану. В Молдавии в воскресенье жители республики выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися. По данным, указанным на сайте Центризбиркома после обработки 100% протоколов, Чебан набрал 50,62% голосов. На втором месте оказался представитель правящей партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп, он получил 28,23% голосов. "Результаты этого голосования отразятся на выборах президента в следующем году. Начинает проявлять себя вероятность того, что Чебан может стать одним из важных конкурентов Майи Санду на следующих президентских выборах", - заявил Цэрану. По его словам, перед правящей партией сейчас стоит задача понять, что произошло, проанализировать ошибки и попытаться их исправить. На пост мэра столицы Молдавии претендовали 27 кандидатов, основная борьба развернулась между баллотирующимся на второй срок Ионом Чебаном и представителем проевропейской партии "Действие и солидарность" Лилианом Карпом. Если после контрольного пересчета голосов ситуация не изменится, Чебан станет победителем в первом туре. Президентские выборы в Молдавии должны пройти в конце 2024 года. Президент Санду пока официально не подтвердила, что будет баллотироваться на второй срок.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20231105/moldavia-1907637429.html

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кишинев, молдавия, ион чебан, майя санду