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Мэр Кишинева может стать конкурентом Санду на выборах, считает эксперт - РИА Новости, 06.11.2023
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14:40 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/moldavia-1907714629.html
Мэр Кишинева может стать конкурентом Санду на выборах, считает эксперт
Мэр Кишинева может стать конкурентом Санду на выборах, считает эксперт - РИА Новости, 06.11.2023
Мэр Кишинева может стать конкурентом Санду на выборах, считает эксперт
Действующий мэр Кишинева, лидер партии "Движение национальной альтернативы" Ион Чебан, который, по предварительным данным, в первом туре выиграл право... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:40
2023-11-06T14:40
в мире
кишинев
молдавия
ион чебан
майя санду
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КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Действующий мэр Кишинева, лидер партии "Движение национальной альтернативы" Ион Чебан, который, по предварительным данным, в первом туре выиграл право руководить столицей Молдавии второй срок, может стать конкурентом президенту Марий Санду на выборах главы республики в следующем году, заявил РИА Новости политический аналитик Анатолий Цэрану. В Молдавии в воскресенье жители республики выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися. По данным, указанным на сайте Центризбиркома после обработки 100% протоколов, Чебан набрал 50,62% голосов. На втором месте оказался представитель правящей партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп, он получил 28,23% голосов. "Результаты этого голосования отразятся на выборах президента в следующем году. Начинает проявлять себя вероятность того, что Чебан может стать одним из важных конкурентов Майи Санду на следующих президентских выборах", - заявил Цэрану. По его словам, перед правящей партией сейчас стоит задача понять, что произошло, проанализировать ошибки и попытаться их исправить. На пост мэра столицы Молдавии претендовали 27 кандидатов, основная борьба развернулась между баллотирующимся на второй срок Ионом Чебаном и представителем проевропейской партии "Действие и солидарность" Лилианом Карпом. Если после контрольного пересчета голосов ситуация не изменится, Чебан станет победителем в первом туре. Президентские выборы в Молдавии должны пройти в конце 2024 года. Президент Санду пока официально не подтвердила, что будет баллотироваться на второй срок.
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
https://ria.ru/20231105/moldavia-1907637429.html
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в мире, кишинев, молдавия, ион чебан, майя санду
В мире, Кишинев, Молдавия, Ион Чебан, Майя Санду
Мэр Кишинева может стать конкурентом Санду на выборах, считает эксперт

Эксперт Цэрану: мэр Кишинева Чебан может стать конкурентом Санду на выборах

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкИон Чебан
Ион Чебан - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Ион Чебан. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Действующий мэр Кишинева, лидер партии "Движение национальной альтернативы" Ион Чебан, который, по предварительным данным, в первом туре выиграл право руководить столицей Молдавии второй срок, может стать конкурентом президенту Марий Санду на выборах главы республики в следующем году, заявил РИА Новости политический аналитик Анатолий Цэрану.
В Молдавии в воскресенье жители республики выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе и в Кишиневе, превысила 25%, поэтому они признаны состоявшимися. По данным, указанным на сайте Центризбиркома после обработки 100% протоколов, Чебан набрал 50,62% голосов. На втором месте оказался представитель правящей партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп, он получил 28,23% голосов.
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"Результаты этого голосования отразятся на выборах президента в следующем году. Начинает проявлять себя вероятность того, что Чебан может стать одним из важных конкурентов Майи Санду на следующих президентских выборах", - заявил Цэрану.
По его словам, перед правящей партией сейчас стоит задача понять, что произошло, проанализировать ошибки и попытаться их исправить.
На пост мэра столицы Молдавии претендовали 27 кандидатов, основная борьба развернулась между баллотирующимся на второй срок Ионом Чебаном и представителем проевропейской партии "Действие и солидарность" Лилианом Карпом. Если после контрольного пересчета голосов ситуация не изменится, Чебан станет победителем в первом туре.
Президентские выборы в Молдавии должны пройти в конце 2024 года. Президент Санду пока официально не подтвердила, что будет баллотироваться на второй срок.
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