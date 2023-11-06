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Минобороны сообщило об уничтожении катеров и авиационных боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 06.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:11 06.11.2023 (обновлено: 14:15 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/mo-1907709746.html
Минобороны сообщило об уничтожении катеров и авиационных боеприпасов ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении катеров и авиационных боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 06.11.2023
Минобороны сообщило об уничтожении катеров и авиационных боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили места хранения украинских безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:11
2023-11-06T14:15
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские военные уничтожили места хранения украинских безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в Telegram."Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены места хранения безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Минобороны сообщило об уничтожении катеров и авиационных боеприпасов ВСУ

МО РФ: уничтожены места хранения катеров и авиационных боеприпасов ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота мотострелковой бригады
Работа мотострелковой бригады - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские военные уничтожили места хранения украинских безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в Telegram.
«
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены места хранения безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 ноября, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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