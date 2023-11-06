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Минобороны сообщило об уничтожении катеров и авиационных боеприпасов ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении катеров и авиационных боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 06.11.2023
Минобороны сообщило об уничтожении катеров и авиационных боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили места хранения украинских безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:11
2023-11-06T14:11
2023-11-06T14:15
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские военные уничтожили места хранения украинских безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в Telegram."Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены места хранения безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Минобороны сообщило об уничтожении катеров и авиационных боеприпасов ВСУ
МО РФ: уничтожены места хранения катеров и авиационных боеприпасов ВСУ