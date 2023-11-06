https://ria.ru/20231106/mo-1907709746.html

Минобороны сообщило об уничтожении катеров и авиационных боеприпасов ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении катеров и авиационных боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 06.11.2023

Минобороны сообщило об уничтожении катеров и авиационных боеприпасов ВСУ

Российские военные уничтожили места хранения украинских безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T14:11

2023-11-06T14:11

2023-11-06T14:15

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883266681_0:200:3286:2048_1920x0_80_0_0_95f7b6d2d4833e08d3c9f15ca3a616de.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российские военные уничтожили места хранения украинских безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в Telegram."Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены места хранения безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина