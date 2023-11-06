https://ria.ru/20231106/mishustin-1907691273.html

В России появится обновленный электронный реестр апостилей об образовании

В России появится обновленный электронный реестр апостилей об образовании - РИА Новости, 06.11.2023

В России появится обновленный электронный реестр апостилей об образовании

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об обновлении электронного реестра апостилей, который будет интегрирован с государственными... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T11:33

2023-11-06T11:33

2023-11-06T11:33

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об обновлении электронного реестра апостилей, который будет интегрирован с государственными информационными системами, сообщается в пресс-службе кабмина. "В России появится обновлённый электронный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании или квалификации, который будет интегрирован с государственными информационными системами. Это даст возможность гражданам получать выписки о проставленном апостиле через единый портал госуслуг. Постановление, утверждающее правила ведения обновлённого реестра, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что теперь процедура апостилирования документов об образовании для россиян станет проще и быстрее. Человеку будет достаточно заказать выписку на портале госуслуг. Также можно получить электронную версию апостиля с двухмерным штрих-кодом, которая содержится в реестре апостилей. Апостиль – это штамп, проставляемый органом власти на российском официальном документе и удостоверяющий подпись должностного лица. Таким образом, он подтверждает законность и подлинность документа, например, диплома о высшем образовании, выданного в России.

https://ria.ru/20231103/artemev-1907321122.html

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общество, россия, михаил мишустин