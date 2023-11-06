В России появится обновленный электронный реестр апостилей об образовании
Мишустин подписал постановление по реестру апостилей для сведений об образовании
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об обновлении электронного реестра апостилей, который будет интегрирован с государственными информационными системами, сообщается в пресс-службе кабмина.
«
"В России появится обновлённый электронный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании или квалификации, который будет интегрирован с государственными информационными системами. Это даст возможность гражданам получать выписки о проставленном апостиле через единый портал госуслуг. Постановление, утверждающее правила ведения обновлённого реестра, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь процедура апостилирования документов об образовании для россиян станет проще и быстрее. Человеку будет достаточно заказать выписку на портале госуслуг. Также можно получить электронную версию апостиля с двухмерным штрих-кодом, которая содержится в реестре апостилей.
Апостиль – это штамп, проставляемый органом власти на российском официальном документе и удостоверяющий подпись должностного лица. Таким образом, он подтверждает законность и подлинность документа, например, диплома о высшем образовании, выданного в России.