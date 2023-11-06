Рейтинг@Mail.ru
Во Франции раскрыли, что США уготовили Зеленскому из-за провала на фронте - РИА Новости, 06.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:10 06.11.2023 (обновлено: 01:15 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/mir-1907655532.html
Во Франции раскрыли, что США уготовили Зеленскому из-за провала на фронте
Во Франции раскрыли, что США уготовили Зеленскому из-за провала на фронте - РИА Новости, 06.11.2023
Во Франции раскрыли, что США уготовили Зеленскому из-за провала на фронте
США уже потерпели поражение на Украине, теперь они хотят избежать позора и переложить заключение мира на Зеленского, сообщил директор по исследованиям Института РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T01:10
2023-11-06T01:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897960025_0:0:3048:1714_1920x0_80_0_0_11f46ce047700d5bd39c323802303214.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. США уже потерпели поражение на Украине, теперь они хотят избежать позора и переложить заключение мира на Зеленского, сообщил директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид в интервью французской газете Figaro."Стратегия Байдена будет заключаться в том, чтобы продолжать оказывать помощь до тех пор, пока Зеленский не решит, что пришло время вести переговоры и уступать территорию. Это позволит правительству в Вашингтоне успокоить свою совесть и заявить, что украинцы уже все решили сами", — считает эксперт.По мнению Мида, США уже потерпели на Украине два поражения. Первым поражением Вашингтона профессор считает само начало специальной военной операции России на Украине. Вторым провалом Мид назвал плохо спланированное Киевом контрнаступление.Эксперт охарактеризовал положение Украины как "тупиковое".&quot;Я не вижу перспектив победы Америки на Украине!&quot; — резюмировал Мид.ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал президент, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают позиции на всем протяжении линии фронта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231105/ukraina-1907593023.html
https://ria.ru/20231105/ukraina-1907538918.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897960025_56:0:2764:2031_1920x0_80_0_0_07d2b789d1fd20d0c8fd6e1f71333b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины, НАТО
Во Франции раскрыли, что США уготовили Зеленскому из-за провала на фронте

Figaro: США переложат на Зеленского заключение мира с Россией

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский и Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский и Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. США уже потерпели поражение на Украине, теперь они хотят избежать позора и переложить заключение мира на Зеленского, сообщил директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид в интервью французской газете Figaro.
"Стратегия Байдена будет заключаться в том, чтобы продолжать оказывать помощь до тех пор, пока Зеленский не решит, что пришло время вести переговоры и уступать территорию. Это позволит правительству в Вашингтоне успокоить свою совесть и заявить, что украинцы уже все решили сами", — считает эксперт.
Министр обороны США Ллойд Остин на открытии заседания контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
"Нет слов". Заявление главы Пентагона об Украине вызвало шок в США
Вчера, 16:20
По мнению Мида, США уже потерпели на Украине два поражения. Первым поражением Вашингтона профессор считает само начало специальной военной операции России на Украине. Вторым провалом Мид назвал плохо спланированное Киевом контрнаступление.
Эксперт охарактеризовал положение Украины как "тупиковое".
«

"Я не вижу перспектив победы Америки на Украине!" — резюмировал Мид.

ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал президент, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают позиции на всем протяжении линии фронта.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Россия получила "неожиданную помощь" на Украине, пишут СМИ
Вчера, 09:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала