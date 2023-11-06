https://ria.ru/20231106/mir-1907655532.html

Во Франции раскрыли, что США уготовили Зеленскому из-за провала на фронте

Во Франции раскрыли, что США уготовили Зеленскому из-за провала на фронте - РИА Новости, 06.11.2023

Во Франции раскрыли, что США уготовили Зеленскому из-за провала на фронте

США уже потерпели поражение на Украине, теперь они хотят избежать позора и переложить заключение мира на Зеленского, сообщил директор по исследованиям Института РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T01:10

2023-11-06T01:10

2023-11-06T01:15

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. США уже потерпели поражение на Украине, теперь они хотят избежать позора и переложить заключение мира на Зеленского, сообщил директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид в интервью французской газете Figaro."Стратегия Байдена будет заключаться в том, чтобы продолжать оказывать помощь до тех пор, пока Зеленский не решит, что пришло время вести переговоры и уступать территорию. Это позволит правительству в Вашингтоне успокоить свою совесть и заявить, что украинцы уже все решили сами", — считает эксперт.По мнению Мида, США уже потерпели на Украине два поражения. Первым поражением Вашингтона профессор считает само начало специальной военной операции России на Украине. Вторым провалом Мид назвал плохо спланированное Киевом контрнаступление.Эксперт охарактеризовал положение Украины как "тупиковое"."Я не вижу перспектив победы Америки на Украине!" — резюмировал Мид.ВСУ с 4 июня пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Путина, за это время они потеряли свыше 90 тысяч человек, около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. Таким образом, констатировал президент, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские войска улучшают позиции на всем протяжении линии фронта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231105/ukraina-1907593023.html

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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, нато