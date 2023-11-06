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Источник: глава МИД Турции заявил о необходимости прекращения огня в Газе - РИА Новости, 06.11.2023
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15:36 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/mid-1907722956.html
Источник: глава МИД Турции заявил о необходимости прекращения огня в Газе
Источник: глава МИД Турции заявил о необходимости прекращения огня в Газе - РИА Новости, 06.11.2023
Источник: глава МИД Турции заявил о необходимости прекращения огня в Газе
Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о необходимости срочного прекращения огня в секторе Газа, сообщил... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T15:36
2023-11-06T15:36
в мире
израиль
россия
сша
энтони блинкен
хакан фидан
владимир путин
хамас
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АНКАРА, 6 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о необходимости срочного прекращения огня в секторе Газа, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Переговоры Фидана и Блинкена состоялись в понедельник в Анкаре. "В ходе сегодняшней встречи министр иностранных дел Фидан подчеркнул своему американскому коллеге Блинкену, что необходимо &lt;…&gt; срочно объявить о полном прекращении огня", - сообщил собеседник агентства. По информации, полученной из дипломатических источников, в ходе встречи, на которой состоялся обмен мнениями по Газе, обе стороны подтвердили, что согласны с тем, что необходимо предотвратить нанесение ущерба гражданскому населению и обеспечить непрерывную и бесперебойную доставку гуманитарной помощи. "Турция и США согласны с необходимостью предотвращения ущерба гражданскому населению Газы, необходимостью доставки гуманитарной помощи и двухгосударственным решением. На сегодняшней встрече также была подчеркнута необходимость совместной работы по достижению двухгосударственного решения…. В ходе встречи в министерстве иностранных дел также обсуждался процесс расширения НАТО в рамках членства Швеции, двусторонние и региональные вопросы", - сообщил дипломатический источник. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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в мире, израиль, россия, сша, энтони блинкен, хакан фидан, владимир путин, хамас, оон, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, США, Энтони Блинкен, Хакан Фидан, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Источник: глава МИД Турции заявил о необходимости прекращения огня в Газе

Фидан заявил Блинкену о необходимости срочного прекращения огня в секторе Газа

© AP Photo / Jonathan ErnstГоссекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Анкаре
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Анкаре
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АНКАРА, 6 ноя - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о необходимости срочного прекращения огня в секторе Газа, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Переговоры Фидана и Блинкена состоялись в понедельник в Анкаре.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Блинкен рассказал об итогах переговоров в Турции
Вчера, 15:01
«
"В ходе сегодняшней встречи министр иностранных дел Фидан подчеркнул своему американскому коллеге Блинкену, что необходимо <…> срочно объявить о полном прекращении огня", - сообщил собеседник агентства.
По информации, полученной из дипломатических источников, в ходе встречи, на которой состоялся обмен мнениями по Газе, обе стороны подтвердили, что согласны с тем, что необходимо предотвратить нанесение ущерба гражданскому населению и обеспечить непрерывную и бесперебойную доставку гуманитарной помощи.
"Турция и США согласны с необходимостью предотвращения ущерба гражданскому населению Газы, необходимостью доставки гуманитарной помощи и двухгосударственным решением. На сегодняшней встрече также была подчеркнута необходимость совместной работы по достижению двухгосударственного решения…. В ходе встречи в министерстве иностранных дел также обсуждался процесс расширения НАТО в рамках членства Швеции, двусторонние и региональные вопросы", - сообщил дипломатический источник.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильРоссияСШАЭнтони БлинкенХакан ФиданВладимир ПутинХАМАСООННАТООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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