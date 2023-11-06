https://ria.ru/20231106/mid-1907714938.html

Лавров рассказал о диалоге России со странами мирового большинства

Лавров рассказал о диалоге России со странами мирового большинства - РИА Новости, 06.11.2023

Лавров рассказал о диалоге России со странами мирового большинства

На сегодняшний день европейские государства, а также США и Канада в значительной степени прервали связи с Россией, поэтому внутри МИД РФ были перераспределены... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T14:42

2023-11-06T14:42

2023-11-06T14:54

россия

сша

канада

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. На сегодняшний день европейские государства, а также США и Канада в значительной степени прервали связи с Россией, поэтому внутри МИД РФ были перераспределены человеческие ресурсы в пользу контактов и работы со странами мирового большинства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сейчас мы львиную долю нашего внимания уделяем странам мирового большинства, которые открыты для сотрудничества с нами. Мы существенно перераспределили человеческие ресурсы внутри МИДа и на нашем заграничном фронте. Я имею ввиду посольства и генеральные консульства", - сказал министр, выступая на просветительском марафоне "Знание.Первые". При этом министр отметил, что работе российских диппредставительств в странах Запада создаются большие препятствия, России приходится на это зеркально отвечать. "Нам хорошо известно, что в Брюсселе принят специальный циркуляр, который запрещает всем дипломатам Евросоюза в России приглашать российских представителей, ходить на наши приемы. … И даже сказано, что европейские дипломаты, которые в других странах трудятся должны властям стран пребывания сообщить, что когда бывают официальные приемы, чтоб ни в коем случае не размещали европейцев рядом с российскими дипломатами. Это уже болезнь. Это совершенно ненормально", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20231106/lavrov-1907699712.html

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россия, сша, канада, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, общество