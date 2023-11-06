https://ria.ru/20231106/mid-1907689329.html

Глава МИД Индии заявил о несогласии многих стран с санкциями против России

Глава МИД Индии заявил о несогласии многих стран с санкциями против России - РИА Новости, 06.11.2023

Глава МИД Индии заявил о несогласии многих стран с санкциями против России

Запад подает антироссийские санкции так, будто на них согласился весь мир, но это не соответствует действительности, заявил министр иностранных дел Индии... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T11:23

2023-11-06T11:23

2023-11-06T14:50

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РИМ, 6 ноя — РИА Новости. Запад подает антироссийские санкции так, будто на них согласился весь мир, но это не соответствует действительности, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в интервью Corriere della Sera. "Эти санкции, по сути, являются рычагами, которые имеют в своем распоряжении развитые экономики, основанные на механизмах, полномочиях и инструментах, созданных в течение многих лет. Они используют эти рычаги, когда им это удобно", — сказал он.При этом так называемые развитые экономики обращаются в ООН в поисках легитимности, только когда думают, что на карту поставлены их интересы, добавил министр."Разумеется, во многих частях мира концепция санкций воспринимается по-разному. Это делается так, как будто весь мир согласился на санкции. Это не совсем так", — подчеркнул он.По словам Джайшанкара, разница в подходах Европы к конфликтам на Украине и на Ближнем Востоке обусловлена тем, что в прошлом, когда возникали проблемы в других частях мира, европейские страны считали, что им не стоит об этом беспокоиться. "Пока Европа была в безопасности и ничто не угрожало европейскому образу жизни, об этом могли позаботиться другие. Затем, когда что-то происходит в Европе, европейские страны хотят международного выражения солидарности. Но многие во всем мире считали, что их интересы тоже следует учитывать. При этом мне кажется, что мы преодолели этот этап", — отметил глава индийского МИД. Говоря о ситуации на Украине, он выразил мнение, что в определенный момент стороны должны "сесть за стол и поговорить". "Индия всегда готова протянуть руку помощи", — заключил Джайшанкар.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, Россия преодолела все проблемы, тогда как Запад сам запутался в санкциях.

https://ria.ru/20231103/sanktsii-1907260106.html

https://ria.ru/20231103/peskov-1907165981.html

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