https://ria.ru/20231106/medali-1907717566.html
В Забайкалье трем подросткам вручили медали за спасение утопающих
В Забайкалье трем подросткам вручили медали за спасение утопающих - РИА Новости, 06.11.2023
В Забайкалье трем подросткам вручили медали за спасение утопающих
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в эфире телепрограммы "Прямой разговор" наградил медалями "За проявленное мужество" троих подростков, которые... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:58
2023-11-06T14:58
2023-11-06T17:23
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ЧИТА, 6 ноя — РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в эфире телепрограммы "Прямой разговор" наградил медалями "За проявленное мужество" троих подростков, которые спасли тонувших детей. "Буквально несколько дней назад пришли награды из Москвы от Федерального собрания Российской Федерации — медали за проявленное мужество. Ребята у нас сегодня в студии. Они спасли других детей, которые тонули", — сказал глава региона.Первой медаль получила Елена Козлова из Красночикойского района. Она спасла тонущего семилетнего мальчика — он катался на велосипеде, не справился с управлением и скатился со склона в реку. Девушка вытащила его из воды. Также медали губернатор вручил Максиму Якушеву и Евгению Козлову из Нерчинского района. Они вытащили из воды тонущую восьмилетнюю девочку, а на берегу оказали ей первую помощь.
https://ria.ru/20230804/spasenie-1888274921.html
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общество, забайкальский край, александр осипов, елена козлова, москва, красночикойский район
Хорошие новости, Общество, Забайкальский край, Александр Осипов, Елена Козлова, Москва, Красночикойский район
В Забайкалье трем подросткам вручили медали за спасение утопающих
В Забайкалье трем подросткам вручили медали за спасение утопающих детей