Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье трем подросткам вручили медали за спасение утопающих - РИА Новости, 06.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
14:58 06.11.2023 (обновлено: 17:23 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/medali-1907717566.html
В Забайкалье трем подросткам вручили медали за спасение утопающих
В Забайкалье трем подросткам вручили медали за спасение утопающих - РИА Новости, 06.11.2023
В Забайкалье трем подросткам вручили медали за спасение утопающих
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в эфире телепрограммы "Прямой разговор" наградил медалями "За проявленное мужество" троих подростков, которые... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:58
2023-11-06T17:23
хорошие новости
общество
забайкальский край
александр осипов
елена козлова
москва
красночикойский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907719874_0:55:1081:663_1920x0_80_0_0_d83fdf56ce95e79f757905d8f98a0e88.jpg
ЧИТА, 6 ноя — РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в эфире телепрограммы "Прямой разговор" наградил медалями "За проявленное мужество" троих подростков, которые спасли тонувших детей. &quot;Буквально несколько дней назад пришли награды из Москвы от Федерального собрания Российской Федерации — медали за проявленное мужество. Ребята у нас сегодня в студии. Они спасли других детей, которые тонули&quot;, — сказал глава региона.Первой медаль получила Елена Козлова из Красночикойского района. Она спасла тонущего семилетнего мальчика — он катался на велосипеде, не справился с управлением и скатился со склона в реку. Девушка вытащила его из воды. Также медали губернатор вручил Максиму Якушеву и Евгению Козлову из Нерчинского района. Они вытащили из воды тонущую восьмилетнюю девочку, а на берегу оказали ей первую помощь.
https://ria.ru/20230804/spasenie-1888274921.html
забайкальский край
москва
красночикойский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907719874_0:0:885:663_1920x0_80_0_0_9708eede945d199d3555ac917c337786.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, забайкальский край, александр осипов, елена козлова, москва, красночикойский район
Хорошие новости, Общество, Забайкальский край, Александр Осипов, Елена Козлова, Москва, Красночикойский район
В Забайкалье трем подросткам вручили медали за спасение утопающих

В Забайкалье трем подросткам вручили медали за спасение утопающих детей

© Фото : Забайкальский край/ВКонтактеПередача "Прямой разговор", во время которой губернатор Забайкальского края Александр Осипов наградил медалями "За проявленное мужество" троих подростков, которые спасли утопающих детей
Передача Прямой разговор, во время которой губернатор Забайкальского края Александр Осипов наградил медалями За проявленное мужество троих подростков, которые спасли утопающих детей - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Фото : Забайкальский край/ВКонтакте
Передача "Прямой разговор", во время которой губернатор Забайкальского края Александр Осипов наградил медалями "За проявленное мужество" троих подростков, которые спасли утопающих детей
Читать ria.ru в
ЧИТА, 6 ноя — РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в эфире телепрограммы "Прямой разговор" наградил медалями "За проявленное мужество" троих подростков, которые спасли тонувших детей.
«

"Буквально несколько дней назад пришли награды из Москвы от Федерального собрания Российской Федерации — медали за проявленное мужество. Ребята у нас сегодня в студии. Они спасли других детей, которые тонули", — сказал глава региона.

Первой медаль получила Елена Козлова из Красночикойского района. Она спасла тонущего семилетнего мальчика — он катался на велосипеде, не справился с управлением и скатился со склона в реку. Девушка вытащила его из воды.
Также медали губернатор вручил Максиму Якушеву и Евгению Козлову из Нерчинского района. Они вытащили из воды тонущую восьмилетнюю девочку, а на берегу оказали ей первую помощь.
Учительница начальных классов Татьяна Шуленина из Чернского района предотвратила аварию с участием автобуса - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
В Тульской области женщина спасла девятерых детей
4 августа, 19:18
 
Хорошие новостиОбществоЗабайкальский крайАлександр ОсиповЕлена КозловаМоскваКрасночикойский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала