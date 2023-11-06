https://ria.ru/20231106/medali-1907717566.html

В Забайкалье трем подросткам вручили медали за спасение утопающих

В Забайкалье трем подросткам вручили медали за спасение утопающих - РИА Новости, 06.11.2023

В Забайкалье трем подросткам вручили медали за спасение утопающих

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в эфире телепрограммы "Прямой разговор" наградил медалями "За проявленное мужество" троих подростков, которые... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T14:58

2023-11-06T14:58

2023-11-06T17:23

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общество

забайкальский край

александр осипов

елена козлова

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ЧИТА, 6 ноя — РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в эфире телепрограммы "Прямой разговор" наградил медалями "За проявленное мужество" троих подростков, которые спасли тонувших детей. "Буквально несколько дней назад пришли награды из Москвы от Федерального собрания Российской Федерации — медали за проявленное мужество. Ребята у нас сегодня в студии. Они спасли других детей, которые тонули", — сказал глава региона.Первой медаль получила Елена Козлова из Красночикойского района. Она спасла тонущего семилетнего мальчика — он катался на велосипеде, не справился с управлением и скатился со склона в реку. Девушка вытащила его из воды. Также медали губернатор вручил Максиму Якушеву и Евгению Козлову из Нерчинского района. Они вытащили из воды тонущую восьмилетнюю девочку, а на берегу оказали ей первую помощь.

https://ria.ru/20230804/spasenie-1888274921.html

забайкальский край

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общество, забайкальский край, александр осипов, елена козлова, москва, красночикойский район