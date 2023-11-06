https://ria.ru/20231106/matvienko-1907746971.html

Матвиенко предложила разработать общечеловеческие правила развития ИИ

Матвиенко предложила разработать общечеловеческие правила развития ИИ - РИА Новости, 06.11.2023

Матвиенко предложила разработать общечеловеческие правила развития ИИ

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что нужны общечеловеческие правила, которые бы регулировали развитие искусственного интеллекта. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T17:48

2023-11-06T17:48

2023-11-06T17:48

выставка-форум "россия"

россия

технологии

валентина матвиенко

совет федерации рф

оон

выставка-форум "россия"

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что нужны общечеловеческие правила, которые бы регулировали развитие искусственного интеллекта. Отвечая на вопрос одного из участников форума "Знание. Первые", насколько обоснованы опасения, связанные с развитием ИИ, Матвиенко отметила, что "прогресс нельзя остановить, но этим инструментом нужно уметь пользоваться". По мнению спикера, "целеполагание, общие правила должен разрабатывать человек". "Нужны общечеловеческие правила, будет ли это (выработано) на площадке ООН", - добавила она. Матвиенко также полагает, что России под силу занять лидирующие позиции в сфере разработок информационных технологий. Кроме того, спикер коснулась темы использования молодежью смартфонов. Она подчеркнула важность живого общения и предложила сидящим в зале подать руку соседа. Политик также предложила молодым людям проводить "2-3 дня в неделю" без смартфона, заменив его обычным кнопочным телефоном. Спикер Совета Федерации также рассказала, что как-то вживую видела, как мама-белка учила бельчонка прыгать. Эти впечатления остались в памяти. По мнению Матвиенко, "в интернете можно найти такие сюжеты, но таких воспоминаний уже не будет".

https://ria.ru/20231106/vdnkh-1907669544.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231105/kirienko-1907607492.html

https://ria.ru/20231105/vystavka-1907582564.html

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россия, технологии, валентина матвиенко, совет федерации рф, оон, выставка-форум "россия", общество