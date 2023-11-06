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Матвиенко предложила разработать общечеловеческие правила развития ИИ - РИА Новости, 06.11.2023
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17:48 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/matvienko-1907746971.html
Матвиенко предложила разработать общечеловеческие правила развития ИИ
Матвиенко предложила разработать общечеловеческие правила развития ИИ - РИА Новости, 06.11.2023
Матвиенко предложила разработать общечеловеческие правила развития ИИ
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что нужны общечеловеческие правила, которые бы регулировали развитие искусственного интеллекта. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T17:48
2023-11-06T17:48
выставка-форум "россия"
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технологии
валентина матвиенко
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что нужны общечеловеческие правила, которые бы регулировали развитие искусственного интеллекта. Отвечая на вопрос одного из участников форума "Знание. Первые", насколько обоснованы опасения, связанные с развитием ИИ, Матвиенко отметила, что "прогресс нельзя остановить, но этим инструментом нужно уметь пользоваться". По мнению спикера, "целеполагание, общие правила должен разрабатывать человек". "Нужны общечеловеческие правила, будет ли это (выработано) на площадке ООН", - добавила она. Матвиенко также полагает, что России под силу занять лидирующие позиции в сфере разработок информационных технологий. Кроме того, спикер коснулась темы использования молодежью смартфонов. Она подчеркнула важность живого общения и предложила сидящим в зале подать руку соседа. Политик также предложила молодым людям проводить "2-3 дня в неделю" без смартфона, заменив его обычным кнопочным телефоном. Спикер Совета Федерации также рассказала, что как-то вживую видела, как мама-белка учила бельчонка прыгать. Эти впечатления остались в памяти. По мнению Матвиенко, "в интернете можно найти такие сюжеты, но таких воспоминаний уже не будет".
https://ria.ru/20231106/vdnkh-1907669544.html
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россия, технологии, валентина матвиенко, совет федерации рф, оон, выставка-форум "россия", общество
Выставка-форум "Россия", Россия, Технологии, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, ООН, Выставка-форум "Россия", Общество
Матвиенко предложила разработать общечеловеческие правила развития ИИ

Матвиенко предложила разработать общечеловеческие правила развития ИИ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на Международной выставке-форуме "Россия"
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на Международной выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что нужны общечеловеческие правила, которые бы регулировали развитие искусственного интеллекта.
Отвечая на вопрос одного из участников форума "Знание. Первые", насколько обоснованы опасения, связанные с развитием ИИ, Матвиенко отметила, что "прогресс нельзя остановить, но этим инструментом нужно уметь пользоваться".
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По мнению спикера, "целеполагание, общие правила должен разрабатывать человек". "Нужны общечеловеческие правила, будет ли это (выработано) на площадке ООН", - добавила она.
Матвиенко также полагает, что России под силу занять лидирующие позиции в сфере разработок информационных технологий.
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Кроме того, спикер коснулась темы использования молодежью смартфонов. Она подчеркнула важность живого общения и предложила сидящим в зале подать руку соседа. Политик также предложила молодым людям проводить "2-3 дня в неделю" без смартфона, заменив его обычным кнопочным телефоном.
Спикер Совета Федерации также рассказала, что как-то вживую видела, как мама-белка учила бельчонка прыгать. Эти впечатления остались в памяти. По мнению Матвиенко, "в интернете можно найти такие сюжеты, но таких воспоминаний уже не будет".
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