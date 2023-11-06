https://ria.ru/20231106/matvienko-1907732714.html
Будущее за такими артистами, как Shaman, заявила Матвиенко
Будущее за такими артистами, как Shaman, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.11.2023
Будущее за такими артистами, как Shaman, заявила Матвиенко
Будущее за патриотически настроенными артистами, не за теми, кто предал страну, погнался за дешёвыми гривенниками за рубежом, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T16:22
2023-11-06T16:22
2023-11-06T16:35
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Будущее за патриотически настроенными артистами, не за теми, кто предал страну, погнался за дешёвыми гривенниками за рубежом, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В ходе марафона "Знание. Первые" сенатор рассказала, что посмотрела концерт с участием Shaman. Песни о Родине, о России. "Будущее за такими артистами, не за теми, кто предал Родину в трудный момент, погнались за дешёвыми гривенниками, дешёвыми аплодисментами", - сказала политик.
https://radiosputnik.ria.ru/20231105/kirienko-1907607492.html
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Общество, Культура
Будущее за такими артистами, как Shaman, заявила Матвиенко
Матвиенко: будущее за такими патриотически настроенными артистами, как Shaman
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Будущее за патриотически настроенными артистами, не за теми, кто предал страну, погнался за дешёвыми гривенниками за рубежом, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
В ходе марафона "Знание. Первые" сенатор рассказала, что посмотрела концерт с участием Shaman. Песни о Родине, о России.
"Будущее за такими артистами, не за теми, кто предал Родину в трудный момент, погнались за дешёвыми гривенниками, дешёвыми аплодисментами", - сказала политик.
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