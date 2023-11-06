Рейтинг@Mail.ru
Будущее за такими артистами, как Shaman, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:22 06.11.2023 (обновлено: 16:35 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/matvienko-1907732714.html
Будущее за такими артистами, как Shaman, заявила Матвиенко
Будущее за такими артистами, как Shaman, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.11.2023
Будущее за такими артистами, как Shaman, заявила Матвиенко
Будущее за патриотически настроенными артистами, не за теми, кто предал страну, погнался за дешёвыми гривенниками за рубежом, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T16:22
2023-11-06T16:35
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
общество
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907731243_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_70f60c4abed185bb982254a5a5124735.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Будущее за патриотически настроенными артистами, не за теми, кто предал страну, погнался за дешёвыми гривенниками за рубежом, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В ходе марафона "Знание. Первые" сенатор рассказала, что посмотрела концерт с участием Shaman. Песни о Родине, о России. "Будущее за такими артистами, не за теми, кто предал Родину в трудный момент, погнались за дешёвыми гривенниками, дешёвыми аплодисментами", - сказала политик.
https://radiosputnik.ria.ru/20231105/kirienko-1907607492.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907731243_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_135f1e55a96cd686d7adfb64a6b8797f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Общество, Культура
Будущее за такими артистами, как Shaman, заявила Матвиенко

Матвиенко: будущее за такими патриотически настроенными артистами, как Shaman

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко на Международной выставке-форуме "Россия"
Валентина Матвиенко на Международной выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Валентина Матвиенко на Международной выставке-форуме "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Будущее за патриотически настроенными артистами, не за теми, кто предал страну, погнался за дешёвыми гривенниками за рубежом, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
В ходе марафона "Знание. Первые" сенатор рассказала, что посмотрела концерт с участием Shaman. Песни о Родине, о России.
"Будущее за такими артистами, не за теми, кто предал Родину в трудный момент, погнались за дешёвыми гривенниками, дешёвыми аплодисментами", - сказала политик.
Работа выставки Россия
Кириенко оценил масштаб выставки-форума "Россия" на ВДНХ
5 ноября, 17:57
 
КультураРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала