https://ria.ru/20231106/matvienko-1907732714.html

Будущее за такими артистами, как Shaman, заявила Матвиенко

Будущее за такими артистами, как Shaman, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.11.2023

Будущее за такими артистами, как Shaman, заявила Матвиенко

Будущее за патриотически настроенными артистами, не за теми, кто предал страну, погнался за дешёвыми гривенниками за рубежом, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T16:22

2023-11-06T16:22

2023-11-06T16:35

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

общество

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907731243_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_70f60c4abed185bb982254a5a5124735.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Будущее за патриотически настроенными артистами, не за теми, кто предал страну, погнался за дешёвыми гривенниками за рубежом, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В ходе марафона "Знание. Первые" сенатор рассказала, что посмотрела концерт с участием Shaman. Песни о Родине, о России. "Будущее за такими артистами, не за теми, кто предал Родину в трудный момент, погнались за дешёвыми гривенниками, дешёвыми аплодисментами", - сказала политик.

https://radiosputnik.ria.ru/20231105/kirienko-1907607492.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество