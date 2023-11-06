https://ria.ru/20231106/matvienko-1907720884.html

Матвиенко осмотрела экспозиции новых регионов на форуме "Россия"

Матвиенко осмотрела экспозиции новых регионов на форуме "Россия" - РИА Новости, 06.11.2023

Матвиенко осмотрела экспозиции новых регионов на форуме "Россия"

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник посетила выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где ознакомилась с экспозицией, представленной новыми регионами,... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T15:21

2023-11-06T15:21

2023-11-06T16:19

россия

валентина матвиенко

общество

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник посетила выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где ознакомилась с экспозицией, представленной новыми регионами, передает корреспондент РИА Новости. Политика сопровождала руководитель выставки Наталья Виртуозова. Матвиенко пообщалась с представителями регионов, осмотрела достижения субъектов РФ. Стенды новых регионов специально не огораживались во время посещения Матвиенко, поэтому спикер спокойно проходила по выставке вместе с другими посетителями. Ее появление вызвало интерес у граждан: "это Матвиенко!" передавали посетители друг другу. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября, которая продлится до 12 апреля. Свои достижения представили все 89 регионов, а также федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации,, всего 131 экспозиция.

https://radiosputnik.ria.ru/20231105/kirienko-1907607492.html

https://ria.ru/20231106/udmurtiya-1907711680.html

https://ria.ru/20231104/pavilon-1907473315.html

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россия, валентина матвиенко, общество, выставка-форум "россия"