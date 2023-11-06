https://ria.ru/20231106/matvienko-1907720884.html
Матвиенко осмотрела экспозиции новых регионов на форуме "Россия"
Матвиенко осмотрела экспозиции новых регионов на форуме "Россия" - РИА Новости, 06.11.2023
Матвиенко осмотрела экспозиции новых регионов на форуме "Россия"
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник посетила выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где ознакомилась с экспозицией, представленной новыми регионами,... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T15:21
2023-11-06T15:21
2023-11-06T16:19
россия
валентина матвиенко
общество
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907731243_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_70f60c4abed185bb982254a5a5124735.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник посетила выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где ознакомилась с экспозицией, представленной новыми регионами, передает корреспондент РИА Новости. Политика сопровождала руководитель выставки Наталья Виртуозова. Матвиенко пообщалась с представителями регионов, осмотрела достижения субъектов РФ. Стенды новых регионов специально не огораживались во время посещения Матвиенко, поэтому спикер спокойно проходила по выставке вместе с другими посетителями. Ее появление вызвало интерес у граждан: "это Матвиенко!" передавали посетители друг другу. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября, которая продлится до 12 апреля. Свои достижения представили все 89 регионов, а также федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации,, всего 131 экспозиция.
https://radiosputnik.ria.ru/20231105/kirienko-1907607492.html
https://ria.ru/20231106/udmurtiya-1907711680.html
https://ria.ru/20231104/pavilon-1907473315.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907731243_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_135f1e55a96cd686d7adfb64a6b8797f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валентина матвиенко, общество, выставка-форум "россия"
Россия, Валентина Матвиенко, Общество, Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия"
Матвиенко осмотрела экспозиции новых регионов на форуме "Россия"
Матвиенко осмотрела экспозиции новых регионов на форуме "Россия" на ВДНХ
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник посетила выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где ознакомилась с экспозицией, представленной новыми регионами, передает корреспондент РИА Новости.
Политика сопровождала руководитель выставки Наталья Виртуозова.
Кириенко оценил масштаб выставки-форума "Россия" на ВДНХ
Матвиенко пообщалась с представителями регионов, осмотрела достижения субъектов РФ
.
Стенды новых регионов специально не огораживались во время посещения Матвиенко, поэтому спикер спокойно проходила по выставке вместе с другими посетителями.
Удмуртия представила на выставке "Россия" знаковые для региона объекты
Ее появление вызвало интерес у граждан: "это Матвиенко!" передавали посетители друг другу.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября, которая продлится до 12 апреля. Свои достижения представили все 89 регионов, а также федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации,, всего 131 экспозиция.
"Россия — страна возможностей" и "Движение первых" открыли павильон на ВДНХ