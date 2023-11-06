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Матвиенко осмотрела экспозиции новых регионов на форуме "Россия" - РИА Новости, 06.11.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
15:21 06.11.2023 (обновлено: 16:19 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/matvienko-1907720884.html
Матвиенко осмотрела экспозиции новых регионов на форуме "Россия"
Матвиенко осмотрела экспозиции новых регионов на форуме "Россия" - РИА Новости, 06.11.2023
Матвиенко осмотрела экспозиции новых регионов на форуме "Россия"
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник посетила выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где ознакомилась с экспозицией, представленной новыми регионами,... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T15:21
2023-11-06T16:19
россия
валентина матвиенко
общество
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник посетила выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где ознакомилась с экспозицией, представленной новыми регионами, передает корреспондент РИА Новости. Политика сопровождала руководитель выставки Наталья Виртуозова. Матвиенко пообщалась с представителями регионов, осмотрела достижения субъектов РФ. Стенды новых регионов специально не огораживались во время посещения Матвиенко, поэтому спикер спокойно проходила по выставке вместе с другими посетителями. Ее появление вызвало интерес у граждан: "это Матвиенко!" передавали посетители друг другу. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября, которая продлится до 12 апреля. Свои достижения представили все 89 регионов, а также федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации,, всего 131 экспозиция.
https://radiosputnik.ria.ru/20231105/kirienko-1907607492.html
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россия, валентина матвиенко, общество, выставка-форум "россия"
Россия, Валентина Матвиенко, Общество, Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия"
Матвиенко осмотрела экспозиции новых регионов на форуме "Россия"

Матвиенко осмотрела экспозиции новых регионов на форуме "Россия" на ВДНХ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко на Международной выставке-форуме "Россия"
Валентина Матвиенко на Международной выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Валентина Матвиенко на Международной выставке-форуме "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник посетила выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где ознакомилась с экспозицией, представленной новыми регионами, передает корреспондент РИА Новости.
Политика сопровождала руководитель выставки Наталья Виртуозова.
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5 ноября, 17:57
Матвиенко пообщалась с представителями регионов, осмотрела достижения субъектов РФ.
Стенды новых регионов специально не огораживались во время посещения Матвиенко, поэтому спикер спокойно проходила по выставке вместе с другими посетителями.
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Ее появление вызвало интерес у граждан: "это Матвиенко!" передавали посетители друг другу.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября, которая продлится до 12 апреля. Свои достижения представили все 89 регионов, а также федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации,, всего 131 экспозиция.
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