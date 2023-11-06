https://ria.ru/20231106/litva-1907786916.html

В Литве осужденному за шпионаж политику Палецкису грозит новый срок

В Литве осужденному за шпионаж политику Палецкису грозит новый срок - РИА Новости, 06.11.2023

В Литве осужденному за шпионаж политику Палецкису грозит новый срок

Вильнюсская районная прокуратура передала в суд новое дело против оппозиционного литовского политика Альгирдаса Палецкиса, осужденного по обвинению в шпионаже в РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T22:51

2023-11-06T22:51

2023-11-06T22:51

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альгирдас палецкис

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вильнюсская районная прокуратура передала в суд новое дело против оппозиционного литовского политика Альгирдаса Палецкиса, осужденного по обвинению в шпионаже в пользу РФ и отбывающего наказание, его обвиняют в клевете и отрицании "преступлений" СССР, сообщила пресс-служба генпрокуратуры Литвы. "Альгирдаса Палецкиса, осужденного за шпионаж и в настоящее время отбывающего тюремное заключение, будут судить еще раз. Прокурор Вильнюсской районной прокуратуры составила обвинительное заключение и направила в суд на рассмотрение уголовное дело", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры. Палецкиса обвиняют в том, что он, отбывая заключение, в телефонном разговоре и соцсети в сентябре 2022 года якобы "умышленно сделал ложные и не соответствующие действительности заявления против председателя комитета литовского сейма по национальной безопасности и обороне Лауринаса Касчюнаса с целью унизить его", а также высказывал одобрение действий СССР в Литве после Великой Отечественной войны, отказываясь признавать их преступлениями. "(Палецкис) подозревается в представлении послевоенного вооруженного сопротивления Литвы как ущерб, нанесенный Литве США, принижал участников послевоенного вооруженного сопротивления, приписывая им только негативные мотивы борьбы и умалчивая о цели борьбы сопротивления по защите свободы Литвы", - говорится в сообщении. Отмечается, что обвиняемый не признает своей вины, а то, что приписываемые ему правонарушения якобы были совершены в ходе отбывания наказания, является отягчающим фактором. Согласно УК Литвы, за клевету Палецкису грозит до года лишения свободы, за отрицание "преступлений" СССР - до двух лет. Дело передано для рассмотрения в Каунасский районный суд. В мае 2022 года апелляционный суд Литвы оставил в силе приговор осужденному на шесть лет по обвинению в шпионаже в пользу России Палецкису. В июне 2023 года Верховный суд Литвы отклонил кассационную жалобу Палецкиса, но сократил срок заключения до пяти с половиной лет. Палецкис находился под арестом с осени 2018 года. В апреле 2020 года Апелляционный суд Литвы отменил арест оппозиционеру, сменив меру пресечения на интенсивный надзор. Ранее он написал письмо, в котором заявил, что считает дело против него "местью" властей за его позицию касательно столкновений у телецентра в Вильнюсе 13 января 1991 года, в которых погибли 14 человек - в телеинтервью в 2011 году оппозиционер предположил, что тогда "свои стреляли в своих". Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.

https://ria.ru/20230909/litva-1895140086.html

https://ria.ru/20231031/ukraina-1906374388.html

https://ria.ru/20231005/rossiya-1900522048.html

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в мире, литва, ссср, россия, альгирдас палецкис