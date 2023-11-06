https://ria.ru/20231106/kurs-1907665589.html

Курс доллара снизился до 92,22 рубля

Курс доллара снизился до 92,22 рубля - РИА Новости, 06.11.2023

Курс доллара снизился до 92,22 рубля

Курс рубля в начале торгов понедельника растет к доллару, юаню и евро: американская валюта дешевеет до 92,22 рубля, китайская - до 12,65 рубля, европейская – до РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T07:08

2023-11-06T07:08

2023-11-06T07:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_fb1921b548fcc43dfaf45daeae60ca94.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов понедельника растет к доллару, юаню и евро: американская валюта дешевеет до 92,22 рубля, китайская - до 12,65 рубля, европейская – до 98,89 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" к 7.01 мск снижается на 20 копеек - до 92,22 рубля, курс юаня - на 1 копейку - до 12,65 рубля, курс евро - на 5 копеек - до 98,89 рубля.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа