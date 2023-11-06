https://ria.ru/20231106/kurs-1907665589.html
Курс доллара снизился до 92,22 рубля
Курс доллара снизился до 92,22 рубля - РИА Новости, 06.11.2023
Курс доллара снизился до 92,22 рубля
Курс рубля в начале торгов понедельника растет к доллару, юаню и евро: американская валюта дешевеет до 92,22 рубля, китайская - до 12,65 рубля, европейская – до РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T07:08
2023-11-06T07:08
2023-11-06T07:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_fb1921b548fcc43dfaf45daeae60ca94.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов понедельника растет к доллару, юаню и евро: американская валюта дешевеет до 92,22 рубля, китайская - до 12,65 рубля, европейская – до 98,89 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" к 7.01 мск снижается на 20 копеек - до 92,22 рубля, курс юаня - на 1 копейку - до 12,65 рубля, курс евро - на 5 копеек - до 98,89 рубля.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_95727059c8c1ae65261346b792ecc884.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара снизился до 92,22 рубля
Курс доллара на Московской бирже утром снизился до 92,22 рубля
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов понедельника растет к доллару, юаню и евро: американская валюта дешевеет до 92,22 рубля, китайская - до 12,65 рубля, европейская – до 98,89 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" к 7.01 мск снижается на 20 копеек - до 92,22 рубля, курс юаня - на 1 копейку - до 12,65 рубля, курс евро - на 5 копеек - до 98,89 рубля.