https://ria.ru/20231106/kpp-1907746275.html

На Украине заявили о проблемах на трех КПП на границе с Польшей

На Украине заявили о проблемах на трех КПП на границе с Польшей - РИА Новости, 06.11.2023

На Украине заявили о проблемах на трех КПП на границе с Польшей

Движение грузовиков затруднено в трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков, сообщили в понедельник в госпогранслужбе... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T17:41

2023-11-06T17:41

2023-11-06T17:46

в мире

украина

киев

польша

матеуш моравецкий

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

тарас качка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901519024_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_898146aae20a1594147198193abcc4dd.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Движение грузовиков затруднено в трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков, сообщили в понедельник в госпогранслужбе Украины в Telegram. Ранее в понедельник радиостанция RMF FM сообщила, что польские перевозчики начали блокирование автомобильных пунктов пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинской армии, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала российской спецоперации, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных транспортных средств. "Внимание! Затруднено движение для грузовиков со стороны Польши из-за забастовки польских перевозчиков. После 13 часов (14.00 мск) произошло постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене". Осложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы Украины. По информации ведомства, протестующие планируют пропускать по одному грузовому автомобилю в час, а также грузовые автомобили гуманитарными грузами, а также теми, которые перевозят животных и скоропортящиеся продукты. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20231106/sabotazh-1907655075.html

https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html

украина

киев

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, польша, матеуш моравецкий, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), тарас качка