На Украине заявили о проблемах на трех КПП на границе с Польшей
Погранслужба Украины: на трех КПП на границе с Польшей затруднено движение
© AP Photo / Michal DyjukМеталлический забор на границе в Польше
© AP Photo / Michal Dyjuk
Металлический забор на границе в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Движение грузовиков затруднено в трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков, сообщили в понедельник в госпогранслужбе Украины в Telegram.
Ранее в понедельник радиостанция RMF FM сообщила, что польские перевозчики начали блокирование автомобильных пунктов пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинской армии, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала российской спецоперации, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных транспортных средств.
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"Внимание! Затруднено движение для грузовиков со стороны Польши из-за забастовки польских перевозчиков. После 13 часов (14.00 мск) произошло постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене". Осложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы Украины.
По информации ведомства, протестующие планируют пропускать по одному грузовому автомобилю в час, а также грузовые автомобили гуманитарными грузами, а также теми, которые перевозят животных и скоропортящиеся продукты.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.