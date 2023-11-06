https://ria.ru/20231106/kpp-1907736297.html

Польские перевозчики начали блокировать КПП на границе с Украиной

Польские перевозчики начали блокировать КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 06.11.2023

Польские перевозчики начали блокировать КПП на границе с Украиной

Польские перевозчики заблокировали три автомобильных пункта пропуска на границе с Украиной, передает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T16:42

2023-11-06T16:42

2023-11-06T17:42

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ВАРШАВА, 6 ноя — РИА Новости. Польские перевозчики заблокировали три автомобильных пункта пропуска на границе с Украиной, передает радиостанция RMF FM. "Несколько десятков перевозчиков начали после полудня блокаду трех польско-украинских пограничных переходов в Хребенном, Дорохуске и в Корчеве. Протестующие, в частности, хотят ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество", — говорится в сообщении.По информации радиостанции, протестующие перекрыли дороги у пунктов пропуска своими автомобилями. Они пропускают только легковушки, автобусы, грузовики, перевозящие животных, а также гуманитарную и военную помощь для Украины. Акция протеста официально зарегистрирована, ее предполагается продолжать до 3 января. Участники акции требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (за исключением гумпомощи и припасов для украинской армии), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала российской спецоперации, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Погранслужба Украины подтвердила, что движение грузовиков со стороны Польши затруднено. По информации ведомства, протестующие планируют пропускать по одному грузовому автомобилю в час.В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго на поставки украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Польши, Словакии и Венгрии объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка пригрозил Варшаве введением эмбарго на польскую агропродукцию, в ответ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.

https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html

https://ria.ru/20231106/nato-1907673910.html

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в мире, польша, украина, киев, тарас качка, матеуш моравецкий, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)