https://ria.ru/20231106/konflikt-1907787094.html

Байден и Нетаньяху обсудили возможность тактических пауз в секторе Газа

Байден и Нетаньяху обсудили возможность тактических пауз в секторе Газа - РИА Новости, 06.11.2023

Байден и Нетаньяху обсудили возможность тактических пауз в секторе Газа

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили возможность введения "тактических пауз", чтобы гражданские могли покинуть зоны... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T22:51

2023-11-06T22:51

2023-11-06T22:51

сша

израиль

биньямин нетаньяху

джо байден

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907696740_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04b10b03e1532453fa5c8390f50f29aa.jpg

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили возможность введения "тактических пауз", чтобы гражданские могли покинуть зоны боев в секторе Газа, сообщает Белый дом. "Лидеры обсудили возможность тактических пауз, которые позволили бы гражданским безопасно покинуть районы, где ведутся бои, а также для обеспечения доставки помощи нуждающемуся гражданскому населению и возможности освобождения заложников", - сообщает Белый дом. Байден также обсудил ситуацию на Западном берегу и "необходимость привлечения поселенцев-экстремистов к ответственности за насильственные действия", говорится в сообщении. Лидеры условились провести новый разговор в ближайшие дни, сообщает Белый дом.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, израиль, биньямин нетаньяху, джо байден, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году