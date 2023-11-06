https://ria.ru/20231106/konflikt-1907787094.html
Байден и Нетаньяху обсудили возможность тактических пауз в секторе Газа
Байден и Нетаньяху обсудили возможность тактических пауз в секторе Газа - РИА Новости, 06.11.2023
Байден и Нетаньяху обсудили возможность тактических пауз в секторе Газа
Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили возможность введения "тактических пауз", чтобы гражданские могли покинуть зоны... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T22:51
2023-11-06T22:51
2023-11-06T22:51
сша
израиль
биньямин нетаньяху
джо байден
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907696740_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04b10b03e1532453fa5c8390f50f29aa.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили возможность введения "тактических пауз", чтобы гражданские могли покинуть зоны боев в секторе Газа, сообщает Белый дом. "Лидеры обсудили возможность тактических пауз, которые позволили бы гражданским безопасно покинуть районы, где ведутся бои, а также для обеспечения доставки помощи нуждающемуся гражданскому населению и возможности освобождения заложников", - сообщает Белый дом. Байден также обсудил ситуацию на Западном берегу и "необходимость привлечения поселенцев-экстремистов к ответственности за насильственные действия", говорится в сообщении. Лидеры условились провести новый разговор в ближайшие дни, сообщает Белый дом.
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907696740_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fa3e8cd93496529b406a3963b557ea7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, израиль, биньямин нетаньяху, джо байден, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден и Нетаньяху обсудили возможность тактических пауз в секторе Газа
Байден и Нетаньяху обсудили тактические паузы для эвакуации населения Газы