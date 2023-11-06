https://ria.ru/20231106/kishinev-1907674674.html

Действующий мэр Кишинева заявил о победе на выборах

Действующий мэр Кишинева заявил о победе на выборах - РИА Новости, 06.11.2023

Действующий мэр Кишинева заявил о победе на выборах

Действующий мэр Кишинева Ион Чебан объявил, что побеждает на выборах градоначальника молдавской столицы, а его партия "Движение национальной альтернативы" (MAN) РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T09:38

2023-11-06T09:38

2023-11-06T10:05

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ион чебан

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КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Действующий мэр Кишинева Ион Чебан объявил, что побеждает на выборах градоначальника молдавской столицы, а его партия "Движение национальной альтернативы" (MAN) получает наибольшее количество мест в муниципальном совете. По данным, указанным на сайте Центризбиркома после обработки 99,67% протоколов, Чебан набирает 50,58% голосов. На втором месте оказался представитель правящей партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп, он набирает 28,27% голосов. "MAN победил в Кишиневе. От себя лично и от имени всей команды искренне благодарю всех жителей… По нашим подсчетам, не менее 51% голосов в муниципии должны были быть за мэра и 34% - за MAN в муниципальном совете Кишинева", - написал Чебан на своей странице в соцсети Facebook*. Он поблагодарил всех представителей партии, которые следили за избирательным процессом в пользу правящей партии. "Были манипуляции, мошенничество и многочисленные попытки фальсифицировать выборы в пользу правящей партии. Это был самый длительный процесс подсчета голосов на всех выборах за последние годы. Мы обнародуем все протоколы", - добавил Чебан. На пост мэра столицы Молдавии претендуют 27 кандидатов, основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок Ионом Чебаном и представителем проевропейской партии "Действие и солидарность" Лилианом Карпом. Если после подсчета 100% голосов ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 19 ноября.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html

https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907627708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кишинев, молдавия, ион чебан