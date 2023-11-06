https://ria.ru/20231106/kishinev-1907674674.html
Действующий мэр Кишинева заявил о победе на выборах
Действующий мэр Кишинева заявил о победе на выборах - РИА Новости, 06.11.2023
Действующий мэр Кишинева заявил о победе на выборах
Действующий мэр Кишинева Ион Чебан объявил, что побеждает на выборах градоначальника молдавской столицы, а его партия "Движение национальной альтернативы" (MAN) РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T09:38
2023-11-06T09:38
2023-11-06T10:05
в мире
кишинев
молдавия
ион чебан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907677791_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3a9433de36ab161cf0306ac9ad7cb6f8.jpg
КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Действующий мэр Кишинева Ион Чебан объявил, что побеждает на выборах градоначальника молдавской столицы, а его партия "Движение национальной альтернативы" (MAN) получает наибольшее количество мест в муниципальном совете. По данным, указанным на сайте Центризбиркома после обработки 99,67% протоколов, Чебан набирает 50,58% голосов. На втором месте оказался представитель правящей партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп, он набирает 28,27% голосов. "MAN победил в Кишиневе. От себя лично и от имени всей команды искренне благодарю всех жителей… По нашим подсчетам, не менее 51% голосов в муниципии должны были быть за мэра и 34% - за MAN в муниципальном совете Кишинева", - написал Чебан на своей странице в соцсети Facebook*. Он поблагодарил всех представителей партии, которые следили за избирательным процессом в пользу правящей партии. "Были манипуляции, мошенничество и многочисленные попытки фальсифицировать выборы в пользу правящей партии. Это был самый длительный процесс подсчета голосов на всех выборах за последние годы. Мы обнародуем все протоколы", - добавил Чебан. На пост мэра столицы Молдавии претендуют 27 кандидатов, основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок Ионом Чебаном и представителем проевропейской партии "Действие и солидарность" Лилианом Карпом. Если после подсчета 100% голосов ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 19 ноября.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907661621.html
https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907627708.html
кишинев
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907677791_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_b3ad4414e138d2750a629a99fa8da29e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кишинев, молдавия, ион чебан
В мире, Кишинев, Молдавия, Ион Чебан
Действующий мэр Кишинева заявил о победе на выборах
Действующий мэр Ион Чебан заявил о победе на выборах градоначальника Кишинева
КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Действующий мэр Кишинева Ион Чебан объявил, что побеждает на выборах градоначальника молдавской столицы, а его партия "Движение национальной альтернативы" (MAN) получает наибольшее количество мест в муниципальном совете.
По данным, указанным на сайте Центризбиркома после обработки 99,67% протоколов, Чебан набирает 50,58% голосов. На втором месте оказался представитель правящей партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп, он набирает 28,27% голосов.
Правящая партия Молдавии теряет крупные города на местных выборах
"MAN победил в Кишиневе. От себя лично и от имени всей команды искренне благодарю всех жителей… По нашим подсчетам, не менее 51% голосов в муниципии должны были быть за мэра и 34% - за MAN в муниципальном совете Кишинева", - написал Чебан на своей странице в соцсети Facebook*.
Он поблагодарил всех представителей партии, которые следили за избирательным процессом в пользу правящей партии. "Были манипуляции, мошенничество и многочисленные попытки фальсифицировать выборы в пользу правящей партии. Это был самый длительный процесс подсчета голосов на всех выборах за последние годы. Мы обнародуем все протоколы", - добавил Чебан.
На пост мэра столицы Молдавии
претендуют 27 кандидатов, основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок Ионом Чебаном и представителем проевропейской партии "Действие и солидарность" Лилианом Карпом. Если после подсчета 100% голосов ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 19 ноября.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Явка на выборах в Молдавии не достигла порога в девяти населенных пунктах