Действующий мэр Кишинева сохраняет лидерство на выборах главы города
ЦИК: действующий мэр Кишинева лидирует на выборах главы города с 51,24%
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкКандидат от партии "Национальное альтернативное движение", мэр Кишинева Ион Чебан общается с журналистами возле избирательного участка в Кишиневе. 5 ноября 2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Кандидат от партии "Национальное альтернативное движение", мэр Кишинева Ион Чебан общается с журналистами возле избирательного участка в Кишиневе. 5 ноября 2023
КИШИНЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Действующий мэр Кишинева, лидер партии "Движение национальной альтернативы" Ион Чебан лидирует на выборах главы молдавской столицы после обработки 90,16 процента протоколов с избирательных участков, свидетельствуют данные ЦИК.
По информации Центризбиркома, Чебан набирает 51,24 процента голосов. На втором месте оказался представитель правящей партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп, которого поддержали 27,87 процента избирателей.
В воскресенье жители Молдавии выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Выборы в каждом из населенных пунктов считаются состоявшимися, если в них приняли участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закрылись в 21:00 (22:00 мск).
Мэров населенных пунктов выбирают в рамках прямого голосования. Если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50 процентов голосов в первом туре, то второй пройдет через две недели — 19 ноября. Выборы советников проходят по пропорциональной избирательной системе, то есть по спискам партий.
На пост градоначальника Кишинева претендуют 27 кандидатов, основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок Чебаном и Карпом.