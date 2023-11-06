https://ria.ru/20231106/kishinev-1907659930.html

Действующий мэр Кишинева сохраняет лидерство на выборах главы города

Действующий мэр Кишинева сохраняет лидерство на выборах главы города - РИА Новости, 06.11.2023

Действующий мэр Кишинева сохраняет лидерство на выборах главы города

Действующий мэр Кишинева, лидер партии "Движение национальной альтернативы" Ион Чебан лидирует на выборах главы молдавской столицы после обработки 90,16... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T03:50

2023-11-06T03:50

2023-11-06T10:15

в мире

кишинев

молдавия

ион чебан

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КИШИНЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Действующий мэр Кишинева, лидер партии "Движение национальной альтернативы" Ион Чебан лидирует на выборах главы молдавской столицы после обработки 90,16 процента протоколов с избирательных участков, свидетельствуют данные ЦИК. По информации Центризбиркома, Чебан набирает 51,24 процента голосов. На втором месте оказался представитель правящей партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп, которого поддержали 27,87 процента избирателей. В воскресенье жители Молдавии выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов на следующие четыре года. Выборы в каждом из населенных пунктов считаются состоявшимися, если в них приняли участие более четверти граждан, внесенных в избирательные списки. Избирательные участки закрылись в 21:00 (22:00 мск).Мэров населенных пунктов выбирают в рамках прямого голосования. Если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50 процентов голосов в первом туре, то второй пройдет через две недели — 19 ноября. Выборы советников проходят по пропорциональной избирательной системе, то есть по спискам партий.На пост градоначальника Кишинева претендуют 27 кандидатов, основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок Чебаном и Карпом.

https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907658268.html

https://ria.ru/20231106/moldaviya-1907655946.html

кишинев

молдавия

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в мире, кишинев, молдавия, ион чебан