https://ria.ru/20231106/kiev-1907714400.html

Центр исторической памяти объяснил значение освобождения Киева 80 лет назад

Центр исторической памяти объяснил значение освобождения Киева 80 лет назад - РИА Новости, 06.11.2023

Центр исторической памяти объяснил значение освобождения Киева 80 лет назад

Изгнание из Киева гитлеровских захватчиков Красной армией 80 лет назад означало ликвидацию на Украине оккупационного режима, безжалостно уничтожавшего местное... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T14:38

2023-11-06T14:38

2023-11-06T15:45

киев

россия

украина

елена малышева

адольф гитлер

владимир путин

музей победы

фсб

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Изгнание из Киева гитлеровских захватчиков Красной армией 80 лет назад означало ликвидацию на Украине оккупационного режима, безжалостно уничтожавшего местное население, заявила руководитель Центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева. Освобождение Киева было знаковым для всего советского народа, отметила Малышева на брифинге, прошедшем в понедельник в Музее Победы в Москве в рамках проекта "Без срока давности". "Ведь эта победа однозначно говорила о том, что судьба нацизма уже предрешена", - сказала она. Был не просто освобожден Киев как город - "была ликвидирована на корню целая, хорошо зондированная система оккупационной власти на территории Украины", подчеркнула она. В планы Адольфа Гитлера входило превратить Украину в "житницу" Германии, а население - уничтожить, а остальных превратить в рабов, сообщила Малышева. И те ужасы, которые предстали перед освободителями Киева, "со всей очевидностью продемонстрировали размах преступности нацистской политики", сказала она. Она представила рассекреченные архивные документы ФСБ России, свидетельствующие о зверствах гитлеровцев и их подручных на оккупированных территориях Украины в годы Великой Отечественной войны. Среди этих документов - материалы допросов нескольких нацистских преступников, в свое время представших перед советским трибуналом. Эти документы переданы Музею Победы. В числе прочих документов Малышева показала сводную справку от 7 января 1946 года о количестве уничтоженных и угнанных в рабство людей с подробной росписью цифр по районам Украинской ССР. Эта справка в свое время была составлена "по горячим, видимым следам" и поэтому на тот момент не охватывала весь объем преступлений, совершенных гитлеровцами и их пособниками, отметила Малышева. "И уже на основании этой справки мы можем говорить о масштабах преступлений и о и той кропотливой работе советских органов по их выявлению, которая была начата", - добавила историк. В основу той справки легли свыше 23 тысяч местных актов. "И ужасающие цифры: убито и замучено мирных граждан на территории Украинской ССР - 3 миллиона 178 тысяч 84 человека. Убито и замучено военнопленных - 1 миллион 318 тысяч 463 человека. Угнано в немецкое рабство - 2 миллиона 23 тысяч 112 человек", - сказала Малышева. "Этот документ – доказательство преступлений нацистской Германии", - подчеркнула она. За время оккупации Киева, которая продолжалась 778 дней - с 19 сентября 1941 по 6 ноября 1943 года, немецко-фашистские захватчики разрушили в столице Украинской ССР 940 зданий государственных и общественных учреждений, в том числе древнейший памятник культуры - Киево-Печерскую Лавру, 1742 коммунальных дома, 3,6 тысяч частных домовладений. Гитлеровцы проводили в Киеве политику массового террора. С первых же дней оккупации города нацисты и их подручные начали активное истребление населения путем истязаний, расстрелов, повешения, отравления газом в "душегубках" - в том числе детей, женщин, стариков и больных. Уже с конца сентября 1941 года на окраине Киева в Бабьем Яре начались массовые расстрелы еврейского населения. Вслед за евреями стали расстреливать цыган, коммунистов и советских военнопленных. Расстрелы в Бабьем Яре не стали первыми массовыми казнями, но оказались самой масштабной на тот момент нацистской акцией по числу единовременных жертв. Только в Бабьем Яре было казнено не менее 150 тысяч человек. На минувшей неделе президент России Владимир Путин своим указом учредил Национальный центр исторической памяти при президенте РФ. Новый центр создан в целях сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, а также реализации общественно значимых проектов и инициатив.

https://ria.ru/20231005/rossiya-1900522048.html

https://ria.ru/20231105/razvedchik-1907129555.html

https://ria.ru/20231014/zaporozhe-1902273304.html

https://ria.ru/20230926/ukraina-1898803649.html

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киев, россия, украина, елена малышева, адольф гитлер, владимир путин, музей победы, фсб, без срока давности, общество