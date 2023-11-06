https://ria.ru/20231106/kiev-1907713506.html

Париж поставит Киеву стрелковое оружие на сумму в 36 миллионов евро

Париж поставит Киеву стрелковое оружие на сумму в 36 миллионов евро - РИА Новости, 06.11.2023

Париж поставит Киеву стрелковое оружие на сумму в 36 миллионов евро

Старейший французский производитель стрелковых вооружений Verney-Carron заключил контракт на поставку оружия Украине на сумму в 36 миллионов евро, сообщила... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T14:34

2023-11-06T14:34

2023-11-06T14:34

специальная военная операция на украине

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нато

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ПАРИЖ, 6 ноя - РИА Новости. Старейший французский производитель стрелковых вооружений Verney-Carron заключил контракт на поставку оружия Украине на сумму в 36 миллионов евро, сообщила компания в коммюнике. Компания, базирующаяся во "французской оружейной столице" Сент-Этьене, заключила рамочный контракт с украинским государственным предприятием "Укрспецэкспорт". Согласно релизу, речь идет о поставках 10 тысяч автоматических винтовок, 2 тысяч снайперских винтовок, а также 400 гранатомётов. Первые поставки запланированы на начало 2024 года. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231106/politika-1907187067.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231106/pomosch-1907691406.html

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