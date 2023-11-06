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США, Япония и Южная Корея создадут группу против КНДР в киберпространстве - РИА Новости, 06.11.2023
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08:22 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/kiber-1907669043.html
США, Япония и Южная Корея создадут группу против КНДР в киберпространстве
США, Япония и Южная Корея создадут группу против КНДР в киберпространстве - РИА Новости, 06.11.2023
США, Япония и Южная Корея создадут группу против КНДР в киберпространстве
Южная Корея, США и Япония договорились создать консультативную кибер-группу высокого уровня для поиска способов блокирования кибердеятельности КНДР, сообщила в... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T08:22
2023-11-06T08:22
в мире
технологии
южная корея
сша
япония
джо байден
фумио кисида
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СЕУЛ, 6 ноя – РИА Новости. Южная Корея, США и Япония договорились создать консультативную кибер-группу высокого уровня для поиска способов блокирования кибердеятельности КНДР, сообщила в понедельник администрация президента Южной Кореи. Сообщается, что соглашение об этом было достигнуто 31 августа в ходе трехсторонней встречи с участием заместителя советника по национальной безопасности Южной Кореи Ин Сон Хвана, заместителя советника по национальной безопасности США по кибербезопасности и новым технологиям Энн Нойбергер и заместителя главы Секретариата национальной безопасности Японии Кейити Итикавы в Вашингтоне. Группа будет собираться ежеквартально, и ее целью является разработка мер по блокированию кибердеятельности Северной Кореи. "Основным содержанием соглашения является совместная разработка мер по блокированию киберактивности, которая используется как ключевой источник финансирования разработок оружия, таких как ядерное оружие и оружие массового уничтожения, проводимых Северной Кореей, а также усиление совместной реакции на глобальные киберугрозы между тремя странами. Для этого три страны согласились создать механизм высокого уровня и проводить регулярные квартальные встречи", - говорится в заявлении президентской администрации. Президент Южной Кореи Юн Ско Ёль, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе трехстороннего саммита в Кэмп-Дэвиде в августе договорились о создании трехсторонней рабочей группы для борьбы с киберугрозами и кражей криптовалют Северной Кореей. Отмечается также, что Южная Корея помимо трехсторонних усилий с США и Японией продолжает сотрудничать и с другими странами, "разделяющими ценности свободной демократии", такими как Австралия. Ин Сон Хван, находясь в Вашингтоне, отдельно встретился с национальным координатором Австралии по кибербезопасности Дарреном Голди, и обе стороны договорились работать над совместным выявлением общих угроз и реагированием на них, в том числе путем быстрого формирования отдельной двусторонней рабочей группы.
https://ria.ru/20231022/ssha-1904495965.html
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в мире, технологии, южная корея, сша, япония, джо байден, фумио кисида
В мире, Технологии, Южная Корея, США, Япония, Джо Байден, Фумио Кисида
США, Япония и Южная Корея создадут группу против КНДР в киберпространстве

США, Япония и Южная Корея создадут группу для блокировки кибердеятельности КНДР

© iStock.com / dem10Киберпространство
Киберпространство - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© iStock.com / dem10
Киберпространство. Архивное фото
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СЕУЛ, 6 ноя – РИА Новости. Южная Корея, США и Япония договорились создать консультативную кибер-группу высокого уровня для поиска способов блокирования кибердеятельности КНДР, сообщила в понедельник администрация президента Южной Кореи.
Сообщается, что соглашение об этом было достигнуто 31 августа в ходе трехсторонней встречи с участием заместителя советника по национальной безопасности Южной Кореи Ин Сон Хвана, заместителя советника по национальной безопасности США по кибербезопасности и новым технологиям Энн Нойбергер и заместителя главы Секретариата национальной безопасности Японии Кейити Итикавы в Вашингтоне.
Группа будет собираться ежеквартально, и ее целью является разработка мер по блокированию кибердеятельности Северной Кореи.
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"Основным содержанием соглашения является совместная разработка мер по блокированию киберактивности, которая используется как ключевой источник финансирования разработок оружия, таких как ядерное оружие и оружие массового уничтожения, проводимых Северной Кореей, а также усиление совместной реакции на глобальные киберугрозы между тремя странами. Для этого три страны согласились создать механизм высокого уровня и проводить регулярные квартальные встречи", - говорится в заявлении президентской администрации.
Президент Южной Кореи Юн Ско Ёль, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе трехстороннего саммита в Кэмп-Дэвиде в августе договорились о создании трехсторонней рабочей группы для борьбы с киберугрозами и кражей криптовалют Северной Кореей.
Отмечается также, что Южная Корея помимо трехсторонних усилий с США и Японией продолжает сотрудничать и с другими странами, "разделяющими ценности свободной демократии", такими как Австралия. Ин Сон Хван, находясь в Вашингтоне, отдельно встретился с национальным координатором Австралии по кибербезопасности Дарреном Голди, и обе стороны договорились работать над совместным выявлением общих угроз и реагированием на них, в том числе путем быстрого формирования отдельной двусторонней рабочей группы.
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