США, Япония и Южная Корея создадут группу против КНДР в киберпространстве
США, Япония и Южная Корея создадут группу для блокировки кибердеятельности КНДР
© iStock.com / dem10Киберпространство
© iStock.com / dem10
Киберпространство. Архивное фото
СЕУЛ, 6 ноя – РИА Новости. Южная Корея, США и Япония договорились создать консультативную кибер-группу высокого уровня для поиска способов блокирования кибердеятельности КНДР, сообщила в понедельник администрация президента Южной Кореи.
Сообщается, что соглашение об этом было достигнуто 31 августа в ходе трехсторонней встречи с участием заместителя советника по национальной безопасности Южной Кореи Ин Сон Хвана, заместителя советника по национальной безопасности США по кибербезопасности и новым технологиям Энн Нойбергер и заместителя главы Секретариата национальной безопасности Японии Кейити Итикавы в Вашингтоне.
Группа будет собираться ежеквартально, и ее целью является разработка мер по блокированию кибердеятельности Северной Кореи.
«
"Основным содержанием соглашения является совместная разработка мер по блокированию киберактивности, которая используется как ключевой источник финансирования разработок оружия, таких как ядерное оружие и оружие массового уничтожения, проводимых Северной Кореей, а также усиление совместной реакции на глобальные киберугрозы между тремя странами. Для этого три страны согласились создать механизм высокого уровня и проводить регулярные квартальные встречи", - говорится в заявлении президентской администрации.
Президент Южной Кореи Юн Ско Ёль, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе трехстороннего саммита в Кэмп-Дэвиде в августе договорились о создании трехсторонней рабочей группы для борьбы с киберугрозами и кражей криптовалют Северной Кореей.
Отмечается также, что Южная Корея помимо трехсторонних усилий с США и Японией продолжает сотрудничать и с другими странами, "разделяющими ценности свободной демократии", такими как Австралия. Ин Сон Хван, находясь в Вашингтоне, отдельно встретился с национальным координатором Австралии по кибербезопасности Дарреном Голди, и обе стороны договорились работать над совместным выявлением общих угроз и реагированием на них, в том числе путем быстрого формирования отдельной двусторонней рабочей группы.